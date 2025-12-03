Bir sivil gemi daha vuruldu

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Karadeniz’de seyir güvenliğini tehlikeye sokarken, geçtiğimiz günlerde 2 tankere yapılan saldırıların ardından bugün ayçiçeği yağı yüklü bir gemiye saldırı gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a giden ayçiçeği yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdiğini, geminin Sinop'a doğru gittiğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, "Ukrayna’nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Rus propagandasının bu tür iddialarını resmen reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

13 MÜRETTEBAT YARALANMADAN KURTULDU

Karadeniz’de seyir halinde bulunan MIDVOLGA-2 isimli tanker, dün sabah saat 08.00 sularında, Türkiye kıyılarından 130 km açıkta saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında gemide panik veya yaralanma olmadığı, 13 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu bildirildi. Tankerin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı belirtilirken, geminin kendi makineleriyle Sinop'a doğru seyrine devam ettiği ifade edildi. Saldırının kamikaze bir drone ile gerçekleştirildiği, tankerin üst yapısında ufak çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi. 140 metrelik Midvolga, 2014 yılında inşa edildi ve Rusya bandırasıyla ticari faaliyetlerine başladı. Ana limanı St. Petersburg olan gemi, Moskova merkezli Middle Volga Shipping isimli bir şirkete ait.

2 GEMİ DAHA VURULMUŞTU

28 Kasım'da Kairos ve Vırat isimli Gambiya bayraklı iki gemi Türkiye açıklarında hedef alınmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) saldırının yerli üretim 'Sea Baby' isimli insansız deniz araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Kairos Türkiye kıyılarından 52, VIRAT ise 65 kilometre uzaklıkta vuruldu. VIRAT’ta bulunan 20 personelin durumunun iyi olduğu ve tahliye edildiği, yine Rusya’nın Novoroski Limanı’na doğru giderken Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında vurulan KAIROS’taki 25 personelin de tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı bildirilmişti.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların ardından gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Sözcü Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, bir muhabirin Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin sorusunu yanıtladı. Dujarric, "Sivillere ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıların nerede gerçekleşirse gerçekleşsin uluslararası hukuk uyarınca yasaklandığını yineliyoruz." ifadesini kullandı. BM'nin gerilimin azaltılmasını istediğini vurgulayan Dujarric, kalıcı barışı sağlayabilecek "acil, tam ve koşulsuz ateşkesi" desteklediğini dile getirdi.

“Ukrayna devam ederse sert karşılık vereceğiz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. “Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız” diyen Putin, " Rusya, Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını artıracak. Karadeniz'deki saldırılar devam ederse Ukrayna'yı denizden kesebiliriz" dedi. Türkiye yakınındaki tankerlere yönelik saldırıların korsanlık faaliyeti olduğunu belirten Rus lider, “Ukrayna'ya yardım eden ülkelere ait tankerlere yönelik adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.







