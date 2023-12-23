Bir yıl önce gazi oldu tedavisi biter bitmez göreve koştu: Çağatay Erenoğlu bugün şehadete erdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada altı askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatıyla yedi teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.
Gazi oldu, tedavisi biter bitmez göreve koştu
Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerden biriydi.
Aslen Sinoplu olan Erenoğlu, 2022 yılında yine Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada da yaralanmış ve gazi olmuştu.
Bugün şehadete erdi
Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi biter bitmez göreve koşan iki çocuk babası kahraman Mehmetçik, bugün şehadete erdi.