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Bir yıl önce gazi oldu tedavisi biter bitmez göreve koştu: Çağatay Erenoğlu bugün şehadete erdi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada altı askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, geçtiğimiz yıl girdiği çatışmada yaralanıp gazi olmuş ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koşmuştu.

00:23 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:42 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bir önce gazi olup bu gece şehadete eren Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu
Bir önce gazi olup bu gece şehadete eren Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada altı askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatıyla yedi teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.

Gazi oldu, tedavisi biter bitmez göreve koştu

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerden biriydi.

Aslen Sinoplu olan Erenoğlu, 2022 yılında yine Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada da yaralanmış ve gazi olmuştu.

Bugün şehadete erdi

Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi biter bitmez göreve koşan iki çocuk babası kahraman Mehmetçik, bugün şehadete erdi.



#Şehit
#Çağatay Erenoğlu
#Kuzey Irak
#Milli Savunma Bakanlığı
38 dakika önce
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