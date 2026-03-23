BirGün muhabiri İsmail Arı tutuklandı

BirGün gazetesi Muhabiri İsmail Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında yaptığı açıklamalar sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Arı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturması çerçevesinde polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
BirGün gazetesi Muhabiri İsmail Arı, geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
Arı, yayında, "Erdoğan ailesi 20 civarı vakfın yöneticisi. Bu vakıfların önemli kısmı Bilal Erdoğan’ın yönetiminde. Bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
