Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
BirGün muhabiri İsmail Arı tutuklandı

00:0023/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsmail Arı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili açıklamaları sonrası tutuklandı.
BirGün gazetesi Muhabiri İsmail Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında yaptığı açıklamalar sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Arı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturması çerçevesinde polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

BirGün gazetesi Muhabiri İsmail Arı, geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Arı, yayında, "Erdoğan ailesi 20 civarı vakfın yöneticisi. Bu vakıfların önemli kısmı Bilal Erdoğan’ın yönetiminde. Bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Arı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı ve polis ekiplerince gözaltına alınan Arı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



#İsmail Arı
#BirGün
#Tutuklama
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bitlis’te okullar tatil mi? Bitlis Valiliğinden tatil açıklaması var mı?