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DİYARBAKIR

Bismilli çocuklar kayyumla sevindi

İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirme yapılan Diyarbakır’ın Bismil Belediyesi, ilçeye 1,5 yılda 14 park inşa ederek en çok çocukları sevindirdi. “İlçeye 3 park yetmiyordu” diyen Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, daha büyük bir parkın inşaatının da devam ettiğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bismil Belediyesince yürütülen çalışmalarla ilçenin çehresi değişti.
Bismil Belediyesince yürütülen çalışmalarla ilçenin çehresi değişti.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır›ın Bismil Belediyesince ilçede 1,5 yılda yapılan 14 park hizmete sunuldu. Bismil Belediyesince yürütülen çalışmalarla ilçenin çehresi değişti. Merkezin yanı sıra kırsal mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını bitiren belediye, çocukları da unutmayarak ilçeyi parklarla donattı.

İLÇE 1,5 YILDIR HİZMET ALIYOR

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, görevlendirmeyle birlikte ilçeye 1,5 yıldır hizmet verildiğini, bu süre zarfında ekonomik, sosyal ve kültürel birçok faaliyete imza atıldığını söyledi. Yüksel, önceki belediye yönetimi döneminde ilçedeki park sayısının 3 olduğunu, bunun ilçede merkezinde yaşayan 67 bin kişi için yetersiz kaldığını belirtti.

PARK SAYISI 17’E ÇIKTI

Yüksel, kısa bir süre içerisinde park sayısını 17’ye çıkardıklarını ve devam eden projelerinin olduğunu anlatarak, “14 parkımız yaklaşık 60 bin metrekare alana kuruldu. Son yaptığımız park da 37 bin metrekarelik bir büyüklüğe sahip. İlçemizde 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 100 bin metrekare park kurmuş olacağız” diye konuştu.

Yüksel, parkı vatandaşların nefes alabilecekleri bir alan olarak dizayn ettiklerini anlattı.

  • ‘TORUNLARLA GİDİYORUZ’
  • Aralık Mahallesi’nde yaşayan Abdulhalim Arslan, hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi; “Daha önce çocuklarımızın oyun alanı yoktu. Şu anda torunları alıp parkta vakit geçiriyorum. Görevlendirme ve önceki belediye yönetimini kıyasa gerek yok. Şu anda yapılanlar ortada. Bunlar geç kalınmış hizmetler. Bu ülkede kim bir taşı bir taşın üstüne koyarsa o insanı alkışlarız, severiz, sayarız.”

‘ PARK ESKİDEN ÇÖP DOLUYDU’

Park alanının daha önce çöple dolu olduğunu söyleyen 7. sınıf öğrencisi Pınar Kızılırmak, “Bu köyde oyun oynayacak hiçbir şey yoktu. Sadece bu alan vardı, o da çukurluktu, güzel değildi, içinde çöpler vardı. Biz oynayacak bir yer bulamıyorduk. Burası şimdi çok güzel. Okuldan geldiğimde parka geliyorum. Bütün çocuklar adına belediyeye çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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Süleyman Yüksel

YENİLERİ DE YOLDA

Yüksel, inşaatı devam eden daha büyük bir parkın olduğunu ifade ederek, “Kardeş Şehitkamil Belediyemiz ile Millet Bahçesi düzeyinde bir park oluşturuyoruz. Bu park bittiği zaman ilçemiz yeşil alan ve kullanılabilir park açısından metrekare olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile Diyarbakır’da da bölgemizde de ilk sıralarda yer alacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

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