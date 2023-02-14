Biz biriz: Depremzedelere evlerini ve cemevini açtılar

Asrın felaketi binaların betonlarını yerle bir ederken kardeşliğin çimentosunu çatlatamadı. Etnik ve mezhep farkını sormayan komşu şehirler ve mahalleler depremzedeler için gönüllerini, evlerini açtı.

800 MİSAFİR AĞIRLANIYOR

Seferberliğe dönüşen örneklerden bir tanesi ise Şanlıurfa Kısas Mahallesi’nde yaşanıyor. Alevi vatandaşların çoğunlukla ikamet ettiği mahallede vatandaşlar evlerini ve cemevlerini depremzedelere açtı. Mahallede hem şehir içinden hem de bölgeden 800’e yakın depremzede bulunuyor. Mahallelerinde depremzedeler için bir koordinasyon ekibi oluşturduklarını anlatan Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, "Evi geniş olan ev sahipleri çok daha fazla misafir ağırlıyor. Sadece bir evde 200’e yakın misafirimiz bulunuyor. Depremzedelerden farklı şehirlerdeki akrabalarının yanına giden olduğunda yerlerine belediye ile konuşup zor durumdaki vatandaşları getiriyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz, bizler zaten biriz, gün kenetlenme günü. Gelen her misafire kapımız sonuna kadar açık" dedi.

HER ÖĞÜN FARKLI EVDEN

Kısas Cemevi sorumlusu Halil Demircanlı, mahalle sakinlerinin birlik içerisinde depremzedelere yemek yaptığını, günde 3 öğün farklı evden yemek geldiğini söyledi. Demircanlı, "Mahallemizde depremzedeleri ağırladığımızı öğrenen Kızılay ve AFAD günde iki öğün yemek getiriyor. Biz onlara mahallemizdeki misafirlerimiz bizim sorumluluğumuzda, onları aç bırakmayız dedik ama Allah razı olsun her yardımı gönderdiler" diye konuştu.

EN BÜYÜK İHTİYAÇ TEMİZLİK

Mahalledeki misafirlerinin en büyük ihtiyacının temizlik malzemeleri olduğunu söyleyen Demircanlı, “Misafirlerimiz enkaz altından toz içinde geldi buraya. Şu an için en büyük ihtiyacımız seyyar bir duş ve temizlik malzemeleri” şeklinde konuştu.

Özel araçlar ambulans gibi

Mahallede aracı olan vatandaşlar enkaz altından çıkarılan ve sağlık sorunu olan vatandaşları sırayla hastanelere götürüyor. Vatandaşların araçları ve numaraları cem evlerinde bulunuyor. Böylece ihtiyaç halinde aracı olanlara Kısas Mahallesi sakinleri yardımcı oluyor. Ayrıca bunun yanı sıra soğukta kalan, üşüten veya ufak sağlık sorunları olan kişilere ise mahalleye atanan doktorlar bakıyor.



