İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’u yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, özetle şunları konuştu: Türk ekonomisi tüm alanlarıyla birlikte ihracatta hala hak ettiği seviyenin çok gerisinde bulunuyor. İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bu büyük dirilişe, bu büyük uyanışa, bu büyük şahlanışa Allah’ın izni ve yardımıyla kimse engel olamayacaktır. Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek, yolumuza devam ediyoruz.

HEDEFE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ

Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye’ye ve Türk milletine bugüne kadar diz çöktüremediler, inşallah bundan sonra da bunu başaramayacaklardır. Artık Türkiye’ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Ancak bu bedeli göze alanlar, karşımıza çıkabilir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız. Ülkemizin elde ettiği her bir başarı, milletimizin geleceğine daha güvenle bakmasını sağlıyor.

BU KEZ HEZİMETE UĞRADILAR

Yıllarca Türkiye’yi kendi iç çekişmeleriyle oyalayanlar bu kez hezimete uğradı. Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar. İçeride, dışarıda. Özellikle de şu anda içeride ana muhalefetin başındaki zat. Biz ‘Kanal İstanbul’ diyoruz, o da çıkıyor diyor ki ‘Yapamayacaksınız.’ Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan, biz bunu yapacağız. Biz inşallah şurada önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz.

TÜRKİYE’YE KAZANDIRACAK

Bunun çalışması, 1 haftalık, 1 aylık, 1 yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak. Kanal İstanbul’un çevreci özelliğinin yanı sıra Türkiye’ye kazandıracağı haklar var. Selimiye’nin önünde tanker 7 ayı aşkın bir süre yandı, hiçbir şey yapılamadı.

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CİDDİ GETİRİSİ OLACAK

Birçok kez kuru yük gemileri, tankerler yalılara kaç kez bindirdi. Her an bu bir tehlikedir ve çevrenin tehdididir. Kanal İstanbul ile bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi bir de ülkemize ciddi manada bir getirisi olacaktır. Bütün bunların çalışmaları yapılmış ve Karadeniz’den Marmara’ya iniş burada farklı bir özelliğe bir de çevreci anlayışla çevre güzelliğine de inşallah bu kanalla İstanbul’umuz sahip çıkacaktır.

CHP milletten özür dilemeli

2019 Necip Fazıl Ödülleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde Star Gazetesi tarafından altıncısı düzenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı.

Erdoğan, “CHP’nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor” dedi.

Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in, uğruna bedeller ödediği yakın tarihin karanlık noktaları bulunduğunu söyledi. Tek Parti CHP döneminin araştırılması gereken noktaları olduğunu söyleyen Erdoğan, “Tek parti CHP’sine ait bir dönemde objektif bir şekilde tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar var. Bunu öncelikle yapması gereken ana muhalefet partisi CHP’nin bizatihi ta kendisidir. Açıkçası CHP’nin bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı samimi bir öz eleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hocanın idamından, Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs Darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir” diye konuştu.

OYNAT 01:58 CHP zirvesinde lüks araç kuyruğu CHP Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin düzenlendiği Maslak Hilton Otel önünde lüks makam araçları kuyruk oluşturdu. Fiyatları 1 milyon 660 bin TL ile 430 bin TL arasında değişen araçlar objektiflere yansıdı. BiP'te paylaş

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Siz kimden yanasınız

Bir yandan vatandaşlara hizmet etme, bir yandan mazlumlara ve mağdurlara kol kanat germe, bir yandan da tüm dünyaya meydan okuma pahasına ülkenin çıkarlarını savunmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, Libya ile yapılan anlaşmaya değindi. Erdoğan, bir mutabakat metnini ortaya koyduklarını belirterek, “Bir taraftan askeri güvenlik anlaşması, öbür taraftan evet kıyılarla alakalı, denizlerdeki haklarımızla alakalı anlaşma imzalandı. Ama bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç. Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefeti de onun yanında bazıları, onlar da rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız? Bu memleketten, bu milletten yana mısınız, yoksa atalarımızın bir sözü var, onu söylemeyeyim. Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden neredeyse hiç destek alamıyoruz, ama milletimiz bize yeter. Biz onlarla beraber bunu sürdüreceğiz. Milletimizin dirayeti ve dostlarımızın duası sayesinde yolumuza devam ediyoruz. Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine güvenmeleri, bizlere destek olmaları özellikle önemlidir. Türkiye’yi hep birlikte büyütecek, geliştirecek, 2023 hedeflerine ulaştıracağız” dedi.

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2019 Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Törende Necip Fazıl Saygı Ödülü’nü Prof. M. Uğur Derman, İlk Eserler Ödülü’nü Emin Gürdamur ve Meryem Kılıç, Hikaye-Roman Ödülü’nü Cemal Şakar, Fikir Araştırma Ödülleri’ni Mehmet Akif Aydın ve Coşkun Yılmaz, Uluslararası Kültür ve Sanat Ödülü’nü Emced İslam Emced ve Necip Fazıl Şiir Ödülü’nü ise İbrahim Tenekeci aldı.