Biz kaybettik DEVA ve Gelecek kazandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
Seçim akşamı heyecanı İYİ Parti’de fazla uzun sürmedi. Önceki gece saat 22.00’de kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cılız alkışlar arasında yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sonuçlar nedeniyle tebrik etmesi partililerdeki umut kırıntılarını da söndürdü. Partililer arasında yapılan değerlendirmelerde “Bu seçimin kazananı Gelecek ve DEVA Partisi oldu” sözleri dikkat çekti. Gözler İYİ Parti karşısında bulunan DEVA’nın yanmayan ışıklarına odaklandı.
ROZETLER ÇIKARILDI
Partililer yüzde 1 bile oyu olmayan partilere 25 milletvekili verildiğini söyleyerek parti yetkililerine sitem etti. Bazı partililerin ise Akşener’in konuşma yapmadan hemen önce yakasındaki rozeti çıkardığı da dikkatleri çekti.
CHP’YE YASLANDIK GİDİYORUZ
İYİ Parti Genel Merkez Kadın Kolları ve Genel İdare Kurulu Üyesi Günay Kodaz’dan seçim sonrasında partisine sosyal medyadan tepki gösterdi. İYİ Parti’nin şamar oğlanı gibi olduğunu belirten Kodaz, ‘’CHP’ye yaslandık gidiyoruz. Biz tek başımıza yürüyebiliriz’’ dedi.