|
Gündem

Biz kaybettik DEVA ve Gelecek kazandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cılız alkışlar arasında yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sonuçlar nedeniyle tebrik etmesi partililerdeki umut kırıntılarını da söndürdü. Partililer arasında yapılan değerlendirmelerde “Bu seçimin kazananı Gelecek ve DEVA Partisi oldu” sözleri dikkat çekti.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Seçim akşamı heyecanı İYİ Parti’de fazla uzun sürmedi. Önceki gece saat 22.00’de kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cılız alkışlar arasında yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sonuçlar nedeniyle tebrik etmesi partililerdeki umut kırıntılarını da söndürdü. Partililer arasında yapılan değerlendirmelerde “Bu seçimin kazananı Gelecek ve DEVA Partisi oldu” sözleri dikkat çekti. Gözler İYİ Parti karşısında bulunan DEVA’nın yanmayan ışıklarına odaklandı.

ROZETLER ÇIKARILDI

Partililer yüzde 1 bile oyu olmayan partilere 25 milletvekili verildiğini söyleyerek parti yetkililerine sitem etti. Bazı partililerin ise Akşener’in konuşma yapmadan hemen önce yakasındaki rozeti çıkardığı da dikkatleri çekti.

CHP’YE YASLANDIK GİDİYORUZ

İYİ Parti Genel Merkez Kadın Kolları ve Genel İdare Kurulu Üyesi Günay Kodaz’dan seçim sonrasında partisine sosyal medyadan tepki gösterdi. İYİ Parti’nin şamar oğlanı gibi olduğunu belirten Kodaz, ‘’CHP’ye yaslandık gidiyoruz. Biz tek başımıza yürüyebiliriz’’ dedi.



#Seçim
#Meral Akşener
#DEVA Partisi
#Gelecek Partisi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara’da sağanak yağış sonrası ev ve işyerlerini su bastı