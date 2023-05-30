Biz Türkiye’den daha çok sevindik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel seçimlerde elde ettiği zafer, Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Amerika’ya birçok noktada büyük yankı uyandırdı. Sokaklara dökülen Türkler ve Müslümanlar, sevinç gösterilerinde bulundu. Kutlamalara katılanlar Türk bayrağı ve Erdoğan posterleri ile yürüyüş düzenlerken, çalınan Mehter Marşı ve yapılan tezahüratlar yaşanan coşkuyu gözler önüne serdi.

TÜRKLER VE PAKİSTANLILAR KOL KOLA

İslamabad’da yaşayan Türk vatandaşları, konvoy oluşturarak şehirde tur attı. Konvoya Pakistanlı Müslümanlar da tekbir getirerek dahil oldu. Şehrin sembollerinden Faysal Camii’nin önünde toplanan Türk vatandaşları ve onlara eşlik eden Pakistanlılar da Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı.

BİZ TÜRKLERDEN DAHA ÇOK SEVİNİYORUZ

Cezayir’de sokaklara dökülen yüzlerce kişi seçim zaferinin sevincini paylaştı. Başkent Cezayir’deki Seyyidi Yahya semtinde bulunan bir otel sahibi, kutlama yapan Türk vatandaşlarına otelinin kapılarını açtı ve ikramda bulundu. Otel sahibi Tarık Neşşadi, “Türklerin sevinci bizim sevincimizdir. Hatta biz onlardan daha çok seviniyoruz. Çünkü biz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyoruz” dedi.

SANCAK’TA UZUN KONVOYLAR

Erdoğan’ın seçim başarısı, Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar’da da kutlandı. Araçlarına Türk bayrakları asan vatandaşlar, Novi Pazar sokaklarında uzun konvoy oluşturdu.

KARADAĞ’DA TOP ATIŞLARI

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ’da da Rozaje kentinde toplanan vatandaşlar, Erdoğan’ın seçim başarısını geleneksel top atışlarıyla kutladı. Sokaklara dökülen halk Mehter Marşı çalarak coşkusunu dile getirdi.

TÜRKİYE GÜÇLÜYSE BİZ DE GÜÇLÜYÜZ

Yüzlerce Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşı, eski Üsküp Çarşısı’nda bulunan tarihi Murat Paşa Camisi önündeki meydanda toplanarak kutlama yaptı. Vatandaşlar ellerindeki Türk, Arnavut ve AK Parti bayraklarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı. Üsküp’te ve Balkanlar’da da coşkunun had safhada olduğunu söyleyen bölge halkından Zekeriya Kahveci, “Reis’in kazanması bizim için çok önemliydi. Çünkü, Türkiye’nin ayağı acısa biz burada ağlıyoruz, oranın bir yeri kanadı mı biz zaten ağlamaktan ölüyoruz. Türkiye’nin büyüklüğü, Türkiye’nin güçlü olması Balkanlar’ın da güçlü olması demektir” diye konuştu.

Emperyalizmin yenilgisi

Brezilya’da sol görüşlü İşçi Davası Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısı için “Erdoğan emperyalizmi yenerek Türkiye’de seçimleri kazandı” ifadesini kullandı. Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi için, “Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan’a karşı yürütülen devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye’de mevcut Cumhurbaşkanı yeniden seçildi” değerlendirmesi yapıldı.

Kosova.

Davullu zurnalı şenlik

Yüzlerce Kosovalı ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Prizren’in tarihi Şadırvan meydanında bulunan Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu çevresinde toplandı. Davul zurna eşliğinde kutlama yaparak ellerinde Türk ve Kosova bayrakları taşıyan kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Krizleri çözmede başrol oynayacak

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği ABD merkezli CNN’de İngiliz gazeteci Richard Quest, Türkiye’nin kilit rolüne dikkat çekti. Richard Quest, “Dünyanın neresinde bir kriz varsa Türkiye orada kritik bir rol üstlenecek” dedi. Başkan Erdoğan’ın aldığı destekle daha da söz sahibi olacağına dikkat çeken Quest, “Daha güçlenmiş Erdoğan; anlaşma sağlayan, barış sağlayan, iktidar sağlayan, güç sağlayan olacak” diye konuştu. Quest, Erdoğan’ın Finlandiya’nın NATO’ya katılımına onay verip ancak İsveç’i onaylamadığını da hatırlatarak kararlı duruşa da dikkat çekti.

Bosna.

BOSNA’DAN TEKBİR NİDALARI

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Ilıca semtinde bulunan ve Türkler tarafından işletilen restoranda bir araya gelen Türk vatandaşları ve Boşnaklar, burada kurulan ekranda seçim sonuçlarını izledi. Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak zaferi kutladı. Tekbir getiren kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Moritanya.

ABD ELÇİLİĞİ ÖNÜNDE ZAFER TURU

Afrika ülkesi Moritanya coşkunun en fazla hissedildiği bölgelerden biri oldu. Ülke halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini coşkuyla kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Nuakşot’ta araçlarını Türk bayraklarıyla donatan yüzlerce kişi zafer turu yaptı. Seçim kutlaması yapanların araçlarını ABD Büyükelçiliği’nin önüne çekmesi dikkati çekti.

Lübnan.

Reis sloganları

Başkent Beyrut’taki iki ayrı kutlama “Tarik el-Cedid” bölgesi ve Filistin Mülteci Kampı Burc el-Baracna’da gerçekleşti. Tarik el-Cedid’de bir araya gelen yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Havai fişekler atıp, meşaleler yakan Lübnanlılar, “Reis Erdoğan, Yaşasın Erdoğan” sloganları attı. Beyrut sokaklarından geçen konvoya, evlerinin pencereleri ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da “Rabia” işareti yaparak destek verdi. 2. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Lübnan’a hediye edilen ve Osmanlı Devleti’nin Lübnan’daki en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Trablusşam Hamidiye Saat Kulesi’ne Erdoğan’ın seçim başarısı dolayısıyla dev bir Türk bayrağı asıldı. Oy sayımı devam ederken bazı Türkmenler, Kavaşra Camii’nde bir araya gelip Erdoğan için dua etti.







