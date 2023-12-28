BM'den terör devleti İsrail'e 'katliamı durdurma' çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada "Polisiye olaylarda askeri taktik ve silahların kullanılması, gereksiz ve orantısız güç kullanımı ve Filistinlileri etkileyen kapsamlı, keyfi ve ayrımcı hareket kısıtlamalarının uygulanması son derece endişe vericidir" dedi.





Filistin Yönetimi'nin verdiği bilançoya göre, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de başlayan savaştan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 300'den fazla Filistinli askerler ve bazı durumlarda da İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldü.





WHO: Gazze nüfusu ciddi tehlike altında





İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanları da kesintisiz sürerken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze halkının "büyük tehlike" altında olduğunu belirterek, savaşın yıkıma uğrattığı bölgede "açlık ve umutsuzluğun" daha da kötüleştiğini vurguladı.





Hamas’ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı saldırıyla tetiklenen savaşın başlamasının üzerinden iki buçuk aydan fazla bir süre geçti.





21 bini aşkın ölü





Hamas Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze'de 6 bin 300'ü kadın ve 8 bin 800'ü çocuk olmak üzere çoğu sivil 21 bin 110 kişinin İsrail askeri operasyonlarında öldürüldüğünü duyurdu.











