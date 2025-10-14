Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

16:3514/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Göçmenler
Göçmenler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.


  • Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 9'u çocuk 43 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Gözaltına alınan zanlı ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.




#Bodrum
#düzensiz göçmen
#Muğla
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En çok hangi spor kulübü kazandırdı? İşte spor kulüplerinin yatırım karnesi