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Bodrum'da denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı

Bodrum'da denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı

15:5613/05/2025, Salı
AA
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Koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.
Koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı. Yapılan çalışmayla bölgedeki tonozlar ve tekneler kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı.


Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Torba Koyu'ndaki yasa dışı tonozlar (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) ve terk edilmiş teknelerle ilgili gelen şikayet ve talepler üzerine çalışma başlattı.



Yapılan çalışmayla bölgedeki tonozlar ve tekneler kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi.


Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.





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