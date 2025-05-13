Bodrum'da denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Torba Koyu'ndaki yasa dışı tonozlar (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) ve terk edilmiş teknelerle ilgili gelen şikayet ve talepler üzerine çalışma başlattı.