​Boğaz’a yeni kriter

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'den çıkmak gibi ne bir çalışmamız ne de bir niyetimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz' dedi.