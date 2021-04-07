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ANKARA

​Boğaz’a yeni kriter

Boğaz’a yeni kriter

Türkiye Montrö Sözleşmesi ve emekli amiral bildirisini konuşurken Boğaz geçişlerine yeni kriter geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenliği artırmak için “tehlikeli yük”ü yeniden tanımladı. Petrol ürünleri, kömür, hurda, gübre ve sıvılaşmış gaz nakliyesinde kullanılan gemiler “tehlikeli yük taşımacılığı” kapsamına alınacak. Yükünü doğru bildirmeyen gemiye para cezası kesilecek, acente faaliyeti durdurulacak ve geçiş sırasını kaybedecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Boğaz’a yeni kriter
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışıldığı bir zamanda Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nin uygulanmasında yer alan alt mevzuatı revize etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

  • Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışıldığı bir zamanda Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nin uygulanmasında yer alan alt mevzuatı revize etti. Yapılan revizyon çerçevesinde tehlikeli yük yeniden tanımlanırken, bu kapsamda petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemiler, kömür, hurda, amonyum nitrat esaslı gübre taşıyan gemiler, dökme halde sıvılaşmış gaz taşıyan gemiler, dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemiler ve bu yükleri Türkiye’de tahliye ettikten sonra Boğazlar’ı kullanmak isteyen gemiler tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alınacak.

Kanal İstanbul Montrö’yü bağlamaz
GÜNDEM
Kanal İstanbul Montrö’yü bağlamaz

ÜÇLÜ YAPTIRIM

Bu doğrultuda, Boğazlar’dan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlandı. Ayrıca acentelerin faaliyetleri durdurulabilecek. Son olarak ise gemi boğazlardan geçiş sırasını kaybedecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'den çıkmak gibi ne bir çalışmamız ne de bir niyetimiz var
OYNAT 03:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö'den çıkmak gibi ne bir çalışmamız ne de bir niyetimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Montrö Sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz' dedi.
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