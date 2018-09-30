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İSTANBUL

Boğaz’da şölen

İstanbul Boğazı’nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyon Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı. Bu yıl on yedincisi düzenlenen yarışa, 10 ülkeden 80 yelkenli ve 800 yelkenci katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlar bugün son bulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı.
Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı.

Yelkende Turkcell Platinum Bosphorus Cup mücadelesi Dolmabahçe'den dün verilen startla başladı. Bu yıl 17.'si düzenlenen yarışa, 10 ülkeden 80 yelkenli ve 800 yelkenci katıldı. Boğaz, tüm renkleri ve ihtişamıyla yelkenlilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışa, sahile akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Boğaz’a Dolmabahçe üzerinden giriş yapan yelkenliler Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nın önünden saat 12.00’de start aldılar. Yelkenliler, Çırağan Sarayı’nın önünden geçip, Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler. Dünyanın dört bir yanından gelen yelkenler, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.

BUGÜN SON BULACAK

Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın ikinci ve son günü ise bugün koşulacak. Yelkenciler Caddebostan’da koşulacak yarışla mutlu sona ulaşabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası’na bir yıl boyunca sahip olma hakkına sahip olacak. İki gün sürecek organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyleyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, yarışın bu açıdan çok önemli bir misyona sahip olduğunu dile getirdi. Bütün, "Yarışın ülkemize en az 30 milyon avroluk bir tanıtım katkısı oluyor" dedi.

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