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Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

İstanbul Çengelköy'de Boğaz’a nazır alanda bulunan resmi belge ve yapı ruhsatı olmayan üç bin metrekarelik kaçak inşaat, İBB Meclisi ve Valilik kararı ile yüzlerce dilekçe ve şikayete rağmen çalışmalarına devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğunluğu (!) nedeniyle ilgilenemediği inşaat, iki kez mühürlenmesine rağmen gün geçtikçe Boğaz'da yükseliyor. Yasa dışı bu durum akıllara, 'Boğaz'da imar ve ruhsat kalktı mı?', 'İBB neden sessiz' sorularını getirdi.

08:59 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Boğaz'da korsan inşaat

Boğaz'da korsan inşaat

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy semtinde bulunan ve yasa gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün izni olmadan bir çivinin bile çakılamayacak alanda yapılan bir inşaatın resmi belgelerinin olmadığı ortaya çıktı. İnşaat alanı dışında yer alan ve inşaatla ilgili bilgilerin yazması gereken tabelada ise üstlenici firma bilgilerinin yer almadığı belirlendi.



İki kere mühürlendi ama inşaat hızla yükseliyor

2019’da İBB ekipleri tarafından mühürlenen inşaat 2023 yılında yeniden başlatıldı. Yapı ruhsatı olmayan inşaata ilişkin hem savcılığa hem de İmar Müdürlüğü'ne şikayetler yapıldı. Yoğun şikayet üzerine kaçak inşaat geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez mühürlendi. İnşaatın faaliyetini durduran o belgede yapının bir ay içinde eski haline getirilmesi gerektiği belirtildi. Ancak mühre rağmen çalışmalar kaldığı yerden Boğaz'da her geçen gün yükseliyor.

İBB neden sessiz?

Üç bin metrekarelik kaçak inşaata ilişkin İBB Meclisi ve Valilik kararı ile yüzlerce dilekçe ve şikayet bulunuyor. Ancak İBB iki kez mühür vurulmasına rağmen devam eden inşaata karşı hala sessiz kalıyor.

‘Boğaz’da imar ve ruhsat kalktı mı?’

Yüklenici firmanın bu yıl yeniden inşaata başladığı alandaki çalışmalar ‘Boğaz’da imar ve ruhsat kalktı mı?’ sorusunu gündeme getirdi.



Çevre sakinleri şikayetçi

Bölgede beş aydır devam eden inşaat nedeniyle kaldırımı kullanamayan çevre sakinleri mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.

Çardak bile anında yıkıldı

Yapı ruhsatı olmayan inşaatla ilgili yüzlerce dilekçe ve şikayet bulunmasına ve geçen hafta konunun basında yer almasına rağmen yetkililerden hiçbir adım gelmedi. Kaçak inşaatın 200 metre yukarısında yapılan bir çardak bile yasaya uygun olmadığı için anında yıkılırken bu duruma nasıl izin verildiği ise akıllarda soru işareti bıraktı.




#Çengelköy
#Üsküdar
#kaçak inşaat
20 dakika önce
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