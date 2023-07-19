Bu kaçak inşaata niye yol veriliyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy semtinde bulunan ve yasa gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün izni olmadan bir çivinin bile çakılamayacak alanda yapılan inşaatın resmi belgelerinin olmadığı ortaya çıktı. İnşaat alanı dışında yer alan ve inşaat ile ilgili bilgilerin yazması gereken tabelada ise üstlenici firma bilgilerinin yer almadığı belirlendi.









2019’DA MÜHÜRLENMİŞTİ

Sözcü Gazetesi, 2019’da yaptığı bir haberde söz konusu alanda yapılan inşaatın İBB ekipleri tarafından mühürlendiğini yazmıştı. Yüklenici firmanın bu yıl yeniden inşaata başladığı alandaki çalışmalar ‘Boğaz’da imar ve ruhsat kalktı mı?’ sorusunu gündeme getirdi.

İMAMOĞLU YOĞUNLUĞU (!)NEDENİYLE İLGİLENEMİYOR

Yoğunluğu (!) nedeniyle bu meseleyle ilgilenmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık üç bin metrekare alanda inşaat yapılmasına göz yumması, eleştirileri de beraberinde getirdi. Bölgede beş aydır devam eden inşaat nedeniyle kaldırımı kullanamayan çevre sakinleri mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.

ÇARDAK BİLE ANINDA YIKILDI

Yapı ruhsatı olmayan inşaatla ilgili yüzlerce dilekçe ve şikayet bulunmasına ve geçen hafta konunun basında yer almasına rağmen yetkililerden hiçbir adım gelmedi. Kaçak inşaatın 200 metre yukarısında yapılan bir çardak bile yasaya uygun olmadığı için anında yıkılırken bu duruma nasıl izin verildiği ise akıllarda soru işareti bıraktı.







