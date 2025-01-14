Boks Federasyonu'ndan Bahçeli'ye ziyaret

Görüşmeye ilişkin Federasyon'un X hesabından yapılan açıklamada, "

Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur.