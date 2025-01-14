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Boks Federasyonu'ndan Bahçeli'ye ziyaret

Boks Federasyonu'ndan Bahçeli'ye ziyaret

Semih Bozkuş
18:4314/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Boks Federasyonu, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk sporuna verdiği destekten ötürü kendisine teşekkür etti.
Boks Federasyonu, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk sporuna verdiği destekten ötürü kendisine teşekkür etti.

Türkiye Boks Federasyonu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Federasyon, Türk sporuna ve boks camiasına vermiş olduğu desteklerden ötürü Bahçeli'ye şükranlarını sunarken, "Verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz." denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
,
Türkiye Boks Federasyonu
heyetini ağırladı.

Bahçeli'nin makamında gerçekleşen görüşmede Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Anli ve Ercüment Arslan yer aldı.

"Bizler için onur ve motivasyon kaynağı"

Görüşmeye ilişkin Federasyon'un X hesabından yapılan açıklamada, "
Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur.
" denildi.

"Verdiğiniz destek camiamıza güç veriyor"

Ziyaret sırasında göstermiş olduğu sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Bahçeli'ye teşekkür eden Federasyon'un açıklamasında, "
Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz.
" ifadelerine de yer verildi.

Görüşmeye ilişkin kareler de Federasyon'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.




#Devlet Bahçeli
#MHP
#Boks
#Federasyon
#Ziyaret

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