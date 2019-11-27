Bölgedeki fay hatları hareketli: Büyük depremini tetiklemez

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi.

Son günlerde Doğu Akdeniz kuşağı olarak nitelendirilen hatta üst üste depremler yaşandı. Bu depremler, bölgedeki fay hatlarının hareketli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Arnavutluk’ta dün peş peşe gelen depremlerin ardından can pazarı yaşandı. 6.4 büyüklüğündeki depremde 24 kişi öldü. Bu depremden kısa süre sonra Bosna Hersek de 5.4'le sallandı. Sabah saatlerinde ise Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, endişelerin artmasına neden oldu.

Peki bu depremlerin daha büyük bir depremi tetikleme ihtimali var mı?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Arnavutluk'taki depremden sonra 15 gün içerisinde bölgede 4 ile 5.3 büyüklüğünde depremler olabileceğini tahmin ediyorduk. Arnavutluk ve Ege Denizi'nde meydana gelen depreminin Türkiye'de büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

Artçı depremler felaketi engelledi

Ege Denizi'nde birkaç ay önce yaşanan depremlerin Arnavutluk'ta ölümlerin azalmasını sağladığının altını çizen Ercan, "Bu deprem Fethiye'den başlayıp, Rodos, Girit, Mora üzerinden Adriyatik kıyılarına uzanan Güney-Ege Dalma Batma kuşağının batı kuyruğu üzerinde olmuştur. Artçı depremler özellikle 15 gün içinde 4 ile 5,3 büyüklüğünde, odağa 100 km yakında olacaktır" dedi.

Bölgede tsunami tehlikesi var

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 3 Ekim 2019 tarihinde Muğla'da yaşanan deprem sonrası deprem süpürtü dalgaları (tsunami) tehlikesi nedeniyle uyarıda bulunmuştu: