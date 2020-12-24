Gündem Bolu Belediyesi karıştı İttifakta rant çatlağı
BOLU

​Bolu Belediyesi karıştı: İttifakta rant çatlağı

Bolu Belediyesi karıştı: İttifakta rant çatlağı

Bolu’da CHP-İYİ PARTİ-HDP ittifakının arasına ‘rant’ kavgası girdi. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘İmar anlaşmazlıkları yüzünden’ İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen’i görevden alarak yerine CHP’li bir isim atadı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Tanju Özcan bazı arazilerle ilgili kişiye özel imar artışları istedi.
Tanju Özcan bazı arazilerle ilgili kişiye özel imar artışları istedi.

31 Mart seçimlerinde Bolu’da ittifak kuran CHP-İYİ Parti-HDP ittifakında bir çatlak daha yaşandı. Geçtiğimiz yıl HDP’lilerle mahkemelik olan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de İYİ Parti’yi çizdi. İYİ Parti kontenjanından Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Mansur Şen, CHP’li Başkan Tanju Özcan’ın isteğiyle istifasını sundu. İddialara göre; CHP’li Özcan ile İYİ Partili Şen arasında çıkan anlaşmazlıklar bazı araziler konusundaki imar artışları konusunda yaşandı. Tanju Özcan bazı arazilerle ilgili kişiye özel imar artışları istedi. Mansur Sen ise bu taleplere karşı çıktı. Gerilim uzun süre devam edince Tanju Özcan, İYİ Partili Mansur Şen’in istifasını talep etti.

CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan

OMURGALI OLACAĞIZ

  • Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sert mesajlar vermişti. “Bir saniyesine bile hükmedemediğin bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok demişti rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu.. İdeolojinin de ötesinde bir duruşu olmalı insanın… Zorda olsa omurgalı olmaya devam edeceğiz.. Kandırılsak bile…” ifadelerini kullanan Şen, bir süre sonra da istifasını sundu.

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İL BAŞKANI İLE KAVGA

Ancak bu istifa ittifaktaki çatlağı daha da büyüttü. Özcan, boşalan koltuğa yeniden İYİ Partili bir isim getirmek yerine görevi CHP’li Meclis üyesi İmar Komisyonu Başkanı Asuman Şentürk Tekin’e verdi. Bu atama İYİ Parti İl Yönetimi ile CHP’li Özcan’ı karşı karşıya getirdi. İl yönetimi ile Tanju Özcan’ın bu konuda sert bir tartışmaya imza attığı öğrenildi. İYİ Parti kaynakları, “İYİ Parti Millet İttifakı’nın gereğini yerine getirerek CHP’yi destekledi. Onun sorumluluğunda hareket edilmesini bekliyoruz. İstediğimiz adımlar atılmazsa gereğini yaparız” ifadelerini kullandı. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan daha önce de kendilerine destek veren HDP’lilere sırtını dönmüştü. HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci savcılığa başvurarak, 31 Mart’ta verdikleri 4 bin oyun iadesini istemişti. 27 Şubat’ta Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren Yolci, savcılık ifadesinde şunları kaydetmişti:

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OYLARIMIZI GERİ VERİN

  • “16 Şubat 2019 tarihinde CHP il kongresi düzenlendi. Söz konusu kongreye Bolu HDP il yönetimi olarak katılım sağlamamız amacıyla CHP tarafından tarafımıza davetiye gönderilmiştir. Söz konusu davetiyeye istinaden kongreye ben ve yanımda bulunan merkez ilçe başkanı Ercan Biçer katılım sağladık. Olay tarihinde tanıdığımız bir kişinin vefat etmesi nedeniyle cenazeye katılmak amacıyla il kongresinden hayırlı olsun dileklerimizi ilettikten sonra ayrıldık. Ancak sonrasında Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan’ın “Davet edilmeyen yere ya davulcu ya zurnacı gider” şeklinde sözler söyleyerek partisinin bizleri kongreye davet etmediğini, bizim kongreye davetsiz bir şekilde katıldığımızı beyan etmiş. Bu hususlar doğru değildir.”

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