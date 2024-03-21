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Bölücü terör örgütüne büyük darbe! 3 ilde eş zamanlı operasyon: 94 terör iltisaklı şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde Bölücü Terör Örgütüne eş zamanlı düzenlenen BOZDOĞAN-14 operasyonunda 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:53 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:05 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdaoğan-14' operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
  • 3 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.
  • Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında şüphelilerin;
  • İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları,
  • Sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları,
  • Geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve
  • Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
  • Operasyonlar sonucu;
  • Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
  • Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#terör örgütü
#operasyon
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