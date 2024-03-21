Bölücü terör örgütüne büyük darbe! 3 ilde eş zamanlı operasyon: 94 terör iltisaklı şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdaoğan-14' operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
- 3 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.
- Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz.
- Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında şüphelilerin;
- İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları,
- Sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları,
- Geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
- Operasyonlar sonucu;
- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
- Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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1 saat önce