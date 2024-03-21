Bölücü terör örgütüne büyük darbe! 3 ilde eş zamanlı operasyon: 94 terör iltisaklı şahıs yakalandı

3️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonlarında 9️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗



Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz❗️



❌ Emniyet Genel Müdürlüğü… pic.twitter.com/a4pdtV1YR3