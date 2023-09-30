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Bolu'da tırdan kopan lastik zincirleme trafik kazasına neden oldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan sürücünün kullandığı tırdan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

00:04 . 30/09/2023 Cumartesi
AA
Polis ekiplerinin, lastiği koptuğu için kazaya neden olan tırı otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durdurduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, lastiği koptuğu için kazaya neden olan tırı otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durdurduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'da İstanbul istikametine seyreden, sürücü ve plakası belirlenemeyen tırın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı.

Tır yoluna devam ederken arkasında seyreden bir otomobilin lastiğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.



#Bolu
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#tır
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