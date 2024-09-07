|
Gündem

Bomba ihbarı asılsız çıkmıştı: Hindistan uçağındaki yolcular kalkış saatini bekliyor

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağının bekleyişi devam ediyor.

10:02 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:36 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
Yolcuların, Erzurum'a yeni gelecek uçakla, saat 14.30'da Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor.
Yolcuların, Erzurum'a yeni gelecek uçakla, saat 14.30'da Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor.

Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağının, dünkü asılsız bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu inişinin ardından, 234 yolcu ve 13 mürettebatın kentteki bekleyişi sürüyor.

Hindistan Havayollarına ait uçak, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.


Erzurum'a acil iniş yapmıştı: Almanya'ya giden uçağa yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Münih kentine hareket eden Vistara Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, güvenlik önlemleri kapsamında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Güvenlik protokolünün devreye sokulmasının ardından hava sahası uçuşlara kapatılırken güvenlik ekipleri de uçak içerisinde arama çalışmaları başlattı; yolcuların valizleri de aranmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, uçaktaki arama çalışmalarının devam ettiğini ancak şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirtti. Öte yandan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Almanya'ya giden uçağa yönelik bomba ihbarının asılsız çıktığını, hava sahasının yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.


Uçağın zorunlu inişi sonrası havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmesinin ardından uçaktaki 247 yolcu ile mürettebat tahliye edildi, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama yapıldı.

Güvenli şekilde üzerlerinde arama yapılarak dış hatlar alanına alınan yolcular, ihtiyaçları karşılanarak dinlendirildi.


Uçağın bagaj kısmındaki yolculara ait bütün bavul ve bagajlar indirildikten sonra hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeğiyle arama çalışmaları tamamlandı.Saat 23.30 itibarıyla tamamlanan tüm arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

'Dış Hatlar'da beklediler'

Bugün, sabah saatlerinde uçak seferleri normal uçuşlarını yaparken, Hindistan yolcuları dış hatlar servisinde sabahladı. Havalimanında parka çekilen uçak firması, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gerekli tüm kontroller yapıldı ve müşteriler, mürettebat ve uçak güvenlik kurumları tarafından onaylandı. Mürettebat görev süresi sınırlamasını aştığından, Türkiye'deki Erzurum Havalimanı'na yeni bir mürettebatla alternatif bir uçak gönderiyoruz. Bu uçağın 12.25'te (yerel saatle) oraya varması ve tüm müşterilerle birlikte 14.30'da (yerel saatle) Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor. Bu arada, müşterilere ikramlar ve yemekler sunmak da dahil olmak üzere, müşterilere verilen rahatsızlığı en aza indirmek için her türlü çaba gösteriliyor. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı kendilerine verilen rahatsızlıktan dolayı içtenlikle üzgünüz. Her zaman olduğu gibi, müşterilerimizin, mürettebatımızın ve uçağımızın emniyeti ve güvenliği Vistara için son derece önemlidir."


#Erzurum
#bomba ihbarı
#Hindistan
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Primi gün sayısı 7200 olana erken emeklilik müjdesi! 5 yıl kazanç sağlayacak: 1999-2000-2008 arası sonrası olanlar...