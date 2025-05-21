Bordür taşına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Özkan B'nin kontrolünü yitirdiği 55 ABU 191 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonu girişindeki bordür taşına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.