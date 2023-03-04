Milyonlarca insanı sokakta bırakan 6 Şubat depremlerinde kalıcı konutlar öncesi sıcak yuva olacak konteyner üretimi için Türkiye’nin farklı noktalarındaki fabrikalar zaman gözetmeden mesai harcıyor. Depremden etkilenen on ilin 162 farklı noktasında planlanan konteyner şehirler için günlük 50 üretimin yapıldığı fabrikalardan birini Yeni Şafak başkentte yerinde gözlemledi.

HEMEN YOLA ÇIKIYOR

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Nur-İş Prefabrik, üretimini tamamladıkları konteynerleri beklemeden TIR’lara yükleyerek deprem bölgesine sevk ediyor. Konteyner üretiminin son aşaması olan boya işleminin ardından, boyanın kuruması beklenmeden sevk için düğmeye basılıyor. Konteynerlerin boyası yolda kuruyor.

YARIM SAATTE MONTAJ

Sıfırdan başlayarak yapılan bir konteyner ortalama 2 saatte hazırlanabiliyor. Bunun yanı sıra tüm parçaları ve malzemeleri hazır olduğunda ise ortalama 30 dakika içerisinde montajlanıyor. Duvarları çift kat yalıtım malzemesi ile yapılan konteynerlerin üst ve alt tabanı da yalıtımlı.

PERDESİ DE TAKILI

Yalıtımlar kışın soğuğa, yazın ise sıcağa geçit vermiyor. İki oda bir banyo ve mutfaktan oluşan konteynerler 21 metrekare yaşam alanına sahip. Evlerin içerisinde evyesi, termosifonu, klozeti hatta perdesi de hazır.

KAPASİTE ARTACAK

Şehir dışından ve yakın bölgelerden taşeron işçiler ile anlaşan firma üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor. Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, üretimi daha da üst seviyeye çıkarmak için işçi alımlarına da devam ediliyor.

GÜNDE 50 KONTEYNER

Şu ana kadar bölgeye 300 konteyner, 67 tuvalet gönderen firma son günlerde yaptığı işçi alımı ile üretim kapasitesini günde 50 konteynerin üzerine çıkardı. Bir TIR’la 2 konteyner, bir TIR’la 9 tuvalet tek seferde sevk edilebiliyor.

İşçiler de konteynerde

Konteyner yapımında çalışan işçiler, konteynerleri üretebilmek için fabrika arazisine kurulan konteynerlerde kalıyor. 250 işçinin 24 saat hiç durmadan çalıştığı fabrikada mesaisi bitenler dinlenmek için ürettikleri konteynerleri kullanıyor.

İhtiyaç bitene kadar sürecek

Nur-İş Prefabrik mimarlarından Safiye Ünal, “İhtiyaç bitene kadar son hız çalışmaya devam edeceğiz. Üretim kapasitesini artırmak için işçi ve makine alımlarına da devam edeceğiz” diye konuştu.







