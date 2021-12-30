Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

EGE<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) olarak esmesi bekleniyor.<br><br>A.KARAHİSAR -1°C, 8°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>İZMİR 14°C, 17°C<br><br>Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı<br><br>MANİSA 10°C, 16°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı<br><br>MUĞLA 7°C, 9°C<br><br>Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.