Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 ile Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kgm2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kgm2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kgm2) şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Batı Akdeniz'in 1300 m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.<br>
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.<br>
Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 kmsaat) olarak esmesi bekleniyor.<br>
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Parçalı bulutlu 9<br>İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18<br>Adana: Parçalı ve az bulutlu 15<br>Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kgm2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kgm2) bekleniyor) 15
Samsun: Parçalı bulutlu 17<br>Trabzon: Parçalı bulutlu 14<br>Erzurum: Parçalı bulutlu 1<br>Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9
Metrekareye 300 kilo yağış: Meteoroloji uyardı çok kuvvetli geliyor
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor.
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesinden paylaştı.
Rapora göre; birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Hafta sonu İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğunu birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.
Raporda ayrıca, çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde: Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari.
Pazar günü ise; Bilecik, Afyonkarahisar, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Bitlis, Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU<br><br>MARMARA<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.<br><br>EDİRNE 9°C, 11°C<br><br>Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>İSTANBUL 9°C, 14°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>KIRKLARELİ 9°C, 10°C<br><br>Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>KOCAELİ 11°C, 17°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu
EGE<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) olarak esmesi bekleniyor.<br><br>A.KARAHİSAR -1°C, 8°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>İZMİR 14°C, 17°C<br><br>Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı<br><br>MANİSA 10°C, 16°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı<br><br>MUĞLA 7°C, 9°C<br><br>Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.<br><br>ADANA 6°C, 16°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>ANTALYA 12°C, 17°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı<br><br>HATAY 4°C, 11°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>ISPARTA 2°C, 7°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU<br><br>Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.<br><br>ANKARA 1°C, 7°C<br><br>Parçalı bulutlu<br><br>ESKİŞEHİR 1°C, 9°C<br><br>Parçalı bulutlu<br><br>KONYA 0°C, 7°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>YOZGAT -3°C, 6°C<br><br>Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ<br><br>Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.<br><br>BOLU 1°C, 11°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>DÜZCE 5°C, 16°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>KASTAMONU -1°C, 7°C<br><br>Parçalı bulutlu<br><br>ZONGULDAK 9°C, 18°C<br><br>Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br><br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.<br><br>AMASYA 0°C, 11°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>ÇORUM 0°C, 8°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>SAMSUN 10°C, 16°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>TRABZON 8°C, 14°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU<br><br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.<br><br>ERZURUM -11°C, 2°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>KARS -16°C, 1°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>MALATYA -6°C, 4°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>VAN -9°C, 3°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>
GÜNEYDOĞU ANADOLU<br><br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.<br><br>DİYARBAKIR -4°C, 9°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>GAZİANTEP 0°C, 9°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>SİİRT 3°C, 9°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>ŞANLIURFA 2°C, 12°C<br><br>Parçalı ve az bulutlu
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; hafta sonu İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğunu birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Raporda ayrıca, çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte detaylar...