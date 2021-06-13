Gündem Bu camide dua edecek
ANKARA

Bu camide dua edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ardından Azerbaycan’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek. 30 yıllık işgalden kurtarılan Şuşa’ya uğrayacak olan Erdoğan’ın, o dönem ahıra dönüştürülen Yukarı Gövher Ağa Camii’nde dua etmesi bekleniyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Bu camide dua edecek
Şuşa Camii

Nisan ayı başında “Ramazan Bayramı’ndan sonra, Şuşa’yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa’da yeni bir bayram yaşayalım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gezisine günler kaldı. Erdoğan, 30 yıllık Ermeni işgalinin ardından geçen kasım ayında özgürlüğüne kavuşan Şuşa’ya uğrayacak ilk lider olacak.

Erdoğan’ın aylar önce duyurduğu ziyareti 15-16 Haziran’da gerçekleştirecek. Azerbaycan halkı da Erdoğan’ın ziyaretini heyecanla beklerken program da netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti esnasında Ermeni işgalinde yıllarca domuz ahırı olarak kullanılan ve şimdilerde onarılarak Şuşa Camii olarak hizmet veren Yukarı Gövher Ağa Camii’ni de ziyaret edeceği belirtiliyor.

Şuşa Camii, Ermeni işgalinde yıllarca domuz ahırı olarak kullanılmış.
Şuşa Camii, Ermeni işgalinde yıllarca domuz ahırı olarak kullanılmış.

ZİYARET ANISINA FİDAN DİKİMİ

Mayından temizlenen araziler dahil kurtarılan bölgelerin tarıma kazandırılması için Türkiye kardeş ülke Azerbaycan’a her türlü desteği sağlarken, iki liderin Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nın da son şeklini ele alacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev’in ziyaret anısına fidan dikmeleri de bekleniyor.

DEMİRYOLU PROJESİNE START

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun Kars- Nahçıvan bağlantısını sağlayacak proje tüm detayları ile hazırlanırken, ziyaret kapsamında startının da verilmesi bekleniyor. Türk şirketleri tarafından Karabağ’da inşa edilen kara yollarına ilişkin son durum da ele alınacak.

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