Bu felâket unutulmaz: 04.17'de ayaktaydık

Depremin vurduğu 11 ilde, geçen yıl 6 Şubat’ta depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de anma programları düzenlendi. Gece saatler 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır başta olmak üzere büyük yıkımın yaşandığı illerde selalar okunmaya başlandı. Sirenlerin çaldığı kentlerde gece uyumayan depremzedeler, 6 Şubat’ta can verenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.





KARANFİL BIRAKTILAR

Asrın felaketini yaşayan kentlerdeki AFAD İl müdürlükleri, İtfaiye Daire başkanlıkları ve çöken simge noktalarda programlar düzenlendi. Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi, Diyarbakır’da Galeria Sitesi ve Serin-2 Apartmanı, Malatya'da Hayat Sitesi, Trend Garden ve Hakimbey Apartmanı, Adana'da ise Alpargün Apartmanı’nın önünde hüzün hakimdi. Binaların yıkıldığı yerlere karanfiller bırakıldı.





SESİMİ DUYAN VAR MI?

Bazı depremzedeler etkinliğe kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla katıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde, arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin enkaz başında yaptığı “Sesimi duyan var mı?” çağrıları tekrarlandı. Sirenlerin çalmasıyla binlerce kişi “Sesimi duyan var mı?” diye bağırdı. Duygu yüklü anların yaşandığı etkinlikte acı hatıraları canlanan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Anma programları edilen dualarla son buldu.





DEPREM NÖBETI

6 Şubat felaketinin yıl dönümünde yıkımın yaşandığı 11 ilde geceyi sokaklarda geçiren vatandaşlar “deprem nöbeti” tuttu. Hatay Antakya’da bir grup önceki akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlatarak, buhur yakıp depremde kaybettikleri yakınları için dua etti. İskenderun’a bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazının bulunduğu alanda ateş yakıp oturan Zahide Eren Mert, felaketi yaşadıkları geceyi sokakta nöbet tutarak geçirdi. Mert, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi. Süleyman Güçlü de 6 Şubat'ı kesinlikle unutmayacaklarını söyledi. Osmaniye'de ise belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi. Acılı aileler depremde kaybettikleri yakınlarını andı. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da da benzer görüntüler vardı. Sokaklarda ateş yakan birçok kişi gece boyu uyumadı.





SESSIZ YÜRÜYÜŞ

"Asrın felaketi" diye nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için Hatay, Adıyaman ve Osmaniye’de “Sessiz Yürüyüş” düzenlendi. Hatay’daki anma etkinliğine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, depremde yakınlarını kaybedenler ve Hataylılar katıldı. Vali Göbeği Kavşağı’nda Türk bayrakları, meşale ve çiçeklerle bir araya gelen yüzlerce kişi, Köprübaşı mevkiindeki Anıt Alanı’na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, afette yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa 3 semavi dinin temsilcileri de katıldı. Konuşmalarında kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yapan din adamları ayrı ayrı dualar etti.





6 ŞUBAT MATEMİN SİMGESİ

Sağlık Bakanı Koca, her yıl 6 Şubat'ın matemin simgesi olacağını kaydetti. Büyük felaketin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Koca, “Kardeşlerim bugünden çok 1 yıl önceki gündeyiz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı acılarımızı ve bu felaketi unutmuyoruz. Her yıl 6 Şubat, bu matemin simgesi olacak” dedi. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Asi Nehri’ne karanfiller atıp dağıldı.

Yine saat 04.17'de Arsuz’da buluşan STK temsilcileri ve depremzedeler Uluçınar Köprüsü'ne kadar yürüyüp burada deprem nöbeti tuttu. Köprüdeki kalabalık daha sonra Arsuz Nehri'ne depremde ölenlerin anısına karanfil bırakıp dualar etti. İskenderun'da Şehit Pamir Caddesi'nden başlayan Sessiz Yürüyüş ise Pac Meydanı'nda tamamlandı.





ADIYAMAN MEYDANLARA SIĞMADI

Adıyaman ve Osmaniye’deki Sessiz Yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. Adıyaman’da Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi olan ve aradan geçen 1 yıla rağmen 04.17'i gösteren saat kulesine kadar "Sesimi duyan var mı?", "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü. Bazı depremzedeler yürüyüş esnasında gözyaşlarını tutamadı. Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat olan 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu. Kur'an tilavetinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Osmaniye’de de Sessiz Yürüyüş için bir araya gelen vatandaşların adresi Fakıuşağı ve Esenevler Mahallesi’ydi. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.





CANLARINA KOŞTULAR

11 şehri yıkan 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olduğu depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem şehitlikleri İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Depremden sonra yaşadığı şehri terk edenler ve depremde yakınlarını kaybedenler, bölgedeki mezarlıklara akın etti. Ziyaretçiler mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti, mezar taşlarını temizledi. Depremde hayatını kaybedenler için hatimler indirildi. Gün boyu mevlit okunan mezarlıklarda dernek ve belediyeler çay, çorba ve aşure ikramında bulundu.





SEVDİKLERİ EŞYALARI BIRAKTILAR

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da mezarlıklar vefat edenlerin yakınlarıyla dolup taştı. Bazı ziyaretçilerin, depremden sonra doğan bebekleriyle mezarlıklara geldiği görüldü. Türk bayraklarıyla donatılan mezarlıklarda, ziyaretçiler, mezar taşlarına ölenlerin sevdiği eşya ve yiyecekleri bıraktı. Simit, lokum, kahve fincanı, meyve suyu ve karanfil bunlardan bazılarıydı. Depremde ölen çocukların mezarlarına ise oyuncak, balon ve patik bırakıldı. Aile mezarlıkları da dikkat çekti. Son defnedilenler, depremde vefat edenler olmuş. Birçok aile mezarlığında ölüm tarihi 6 Şubat 2023 olan mezar taşları yer alıyor.





ŞEHITLIKLER MERMERLE KAPLANIYOR

Bölge genelinde deprem şehitliklerinin tek tipleştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm mezar taşlarının etrafı standart ölçülerde mermerle kaplanıyor. Deprem sürecinde vefat ettiği tespit edilen kişiler için dikilen odun ve taşlardan oluşan mezar taşları kaldırılıp, yerine mermer dikiliyor. Yeni dikilen mezar taşlarında depremde vefat edenler için notlar da yer alıyor. Birçok mezar taşının arkalarında deprem şehitlerinin yakınları tarafından yazılmış mesajlar bulunuyor.





CAMILER SABAH NAMAZINDA DOLUP TAŞTI

Asrın felaketinde can verenler için dün 81 ilde sabah namazından sonra dualar edildi. Camilerde namazdan sonra düzenlenen anma programlarında Kur'an-ı Kerim okundu. Depremde hayatını kaybedenler için edilen dualara cemaat hep bir ağızdan “Amin” dedi. İstanbul'da Fatih Camii'nde gerçekleştirilen dua programına Vali Davut Gül, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük Çamlıca Camii’nde de Kur’an okunup dualar edildi. Ankara'da yüzlerce kişi Hacı Bayram Veli Camii’nde sabah namazında bir araya geldi. 6 Şubat'taki depremlerde can verenler için Yasin-i Şerif okunup dualar edildi.

Elazığ, Şırnak, Kırklareli, Tokat ve yurdun birçok kentinde de depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerifler okundu.





MADENCILERIN AKLI VE KALBI ORADA KALDI

Depremden sonra enkaz bölgesine gelen madenciler, arama kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadı. Kurtarılan birçok kişinin kahramanı olan Zonguldaklı madenciler, dün sabahın ilk ışıklarında 6 Şubat’ta ölenleri andı. Saat 04.17’de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon ve Kozlu müessese müdürlüklerinde düzenlenen törenlerde, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Gökay Demir, “Oradaki acıları unutamadık. Hâlâ aklımızda ve kalbimizde. Çok üzücü bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum” dedi. Madenci Hasan Dernek, üzerinden ne kadar geçerse geçsin o acıyı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Maden işçilerinden Barış Akyıldız ise bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.



