Bu hakaretler sana yapılsa ne yapardın

Trakya Üniversitesi’ndeki skandal derinleşiyor. Trakya Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği halde Rektör Erhan Tabakoğlu tarafından hala görevde tutulan, daha da ötesi bölüm başkanlığı ile ödüllendirilen Doç. Dr. Erdem Öngün ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seden Özbek Püskül hakkındaki yargı kararları ortaya çıktı. İki akademisyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘yalancı’, ‘kaçak saray huzursuzu Erdo’, ‘talancı’, ‘şerefsiz’, ‘zimmetçi’ ,’sahtekar’ gibi ağır hakaretler ettiği ortaya çıktı. Üniversitede akademisyenler hakkında tuhaf gerekçelerle soruşturmalar açan Tabakoğlu’nun bu sözlerin kendisine söylenmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

HİÇ İŞLEM YAPILMADI

Üniversitede yetkisini kullanarak yaptığı tartışmalı atama ve görevden almalarla çok sayıda akademisyeni mağdur eden Erhan Tabakoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten hapis cezası alan Doç. Dr. Erdem Öngün ve Dr. Ayşe Seden Özbek Püskül hakkında hiçbir işlem yapmadığı ortaya çıkmıştı. Bu da yetmezmiş gibi Doç. Dr. Erdem Öngün, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda bölüm başkanlığına atanmıştı. Yeni Şafak, Tabakoğlu tarafından ödüllendirilen iki akademisyen hakkındaki Keşan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar ve gerekçeli kararlara ulaştı.

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11 AY 20 GÜN HAPİS

Dr. Ayşe Seden Özbek Püskül hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, Püskül’ün sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren ifadelerin yer aldığı fotoğraflar paylaşıldığı belirtildi. Kararda, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçu kapsamına giren ifadeler kullanan Püskül’e, 11 ay 20 gün ceza verildiği de aktarıldı.

İĞRENÇ HAKARETLER

Kararda, Püskül’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ettiği hakaretler şöyle sıralandı:

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sahte üniversite diploması ibraz eden ve 78 milyon kişiyi kandıran Tayyip; Katar’a kaçırdığı kara paralarla Katar’da kurduğu/hissedar olduğu firma/işletmeler vasıtasıyla varlık fonuna devredilen kamu işletmesi ÇAYKUR’u zimmetine geçirmeye çalışıyor…

- Erdoğan’ın üniversite diploması sahtekarlığı dünya basınında da tartışılıyor…”

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- Diplomada sahtekarlık... Üniversiteden bile eski diploma nasıl oluyor?

- Diplomadaki yazı stilinin o tarihlerde hiç var olmadığını söylüyor.

Erhan Tabakoğlu

Rektörden itiraf gibi tekzip

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, “Rektör hakareti ödüllendirdi” başlıklı haberimiz için itiraf gibi bir tekzip metni gönderdi. Haberde sürgün edildiğini belirttiğimiz Uğur Taşkan ve diğer akademisyenlerin “Rektörlük yetkisi ile yer değiştirildiği” dile getirildi. Yine okuldan uzaklaştırılan Yüksekokul Sekreteri Çetin Topçu’nun da bir öğrenci ile mahkemelik olduğu, ‘çalışma ortamındaki huzurun bozulmaması için’ bir başka okulda görevlendirildiği öne sürüldü. Uzun uzun anlatımlara yer verilen metinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği yargı kararı ile sabit olan Doç. Dr. Öngün ve Yard. Doç. Dr. Püskül hakkında tek bir cümle yer aldı. İki isim hakkında ‘disiplin soruşturması’ açıldığı belirtildi. Ancak soruşturma sonucunda ne gibi karar verildiğine değinilmedi. Tekzip metnindeki asıl bomba 2018’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesine sevindiği için whatsapp gurubunda yazdığı mesaj yüzünden Rektör Tabakoğlu tarafından cezalandırılan Doç. Dr. Ahmet Deniz hakkındaki ifadeler oldu.

ONLAR İÇİN NEDEN YETKİNİ KULLANMADIN?

Metinde whatsapp grubundaki Erdoğan’ı övücü mesajın ‘ayrılık yaratıyor’ denilerek diğer akademisyenler tarafından şikayet edildiği, bu nedenle de cezalandırıldığı vurgulandı. Üniversitedeki akademisyenlerin görev yerlerini değiştirmek ve Doç. Dr. Ahmet Deniz’i cezalandırmak için yetkisini kullanan Rektör Tabakoğlu’nun, aynı yetkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden iki akademisyen için neden kullanmadığı merak konusu oldu.

1 yıl 2 ay 17 gün hapis aldı

Rektör Erhan Tabakoğlu tarafından Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda ‘Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı’na atanan Erdem Öngün de ağır hakaretler etmiş.

Ayşe Seden nÖzbek Püskül

Keşan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, Öngün’ün sosyal medya paylaşımlarına yer verildi. Kararda Öngün’ün hakaretleri şöyle sıralandı:

Erdem Öngün

- Hacı, kendine hakarettten kendin kaç yıl yersin? Erdoğan: PKK ile görüşen şerefsizdir!!

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- Ayakkabı kutularınızın içindekilerse vatan makam arabalarınız, görkemli saraylarını, sıfırladığınız dolarlarınızsa, Vatan, TIR’lardaki silahlarınız, bitmeyen yalanlarınız, doymadığınız talanlarınızasa...Bilin ki biz, Bunlar tarih olana dek, vatan hainliğine devam edeceğiz. Can Dündar.

- ...Dedi gerçekten dedi lan böyle bir şey resmen tehdit etti adam ver 400’ü bitsin diyor. Vay anasını Türkiye böyle olalı böyle şerefsizce açıklama yapan adam görmedi.

- Zekeriya Öz denen saray soytarısı şahbaz... Sen kaçak saray huzursuzu Erdo’nun kahraman...

ALENEN HAKARET

Kararda paylaşımlarda geçen “şerefsiz” ifadesinin Cumhurbaşkanın Erdoğan için kullanıldığı belirtilerek, alenen hakaret suçu işlendiği, Öngün’ün 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldığı anlatıldı.

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Bojidar Dimitrov

Türk düşmanını böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretleri ile tanınan Bulgar siyasetçi Bojidar Dimitrov’u makamında ağırlayan Tabakoğlu, Yeni Şafak’a yolladığı tekzip metninde bu skandalı “Erdoğan’a hakaretleri bizim ziyaretlerden sonra etti” diyerek savundu. Ancak eski bir bakan olan Dimitrov, görevi döneminde Türkiye’yi hedef alan açıklamalarıyla tanınıyordu. Dimitrov, Türkiye’den Bulgaristan’a göç eden 800 bin kişi için Ankara’nın tazminat ödemesini istemişti. Açıklama iki ülke arasında krize sebep olmuştu. Irkçı kimliği ile tanınan Dimitrov ayrıca Bulgaristan’da Türklere tanınan hakların alınmasını istemişti.