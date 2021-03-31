​Bu kadar yardım bize fazla

Çıkan yangında 193 ev, ahır ve samanlığın yandığı Artvin’in Dereiçi köyünden moral veren mesajlar geldi. Çok yardım geldiğini anlatan köy sakini Hatice Pınarcı “Herkesten Allah razı olsun. Başka ihtiyaç sahiplerine bu yardımlar ulaştırılabilir” dedi. Abdurrahman Pınarcı da “Yardımlar biraz fazla oldu. İsraf olacak diye korkuyoruz” ifadelerini kullandı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart günü bir evde başlayan yangın sonrası 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Köydeki acil ihtiyaçlar için AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 milyon lira ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan da 1,5 milyon lira gönderildi. Evi yananlara ilk etapta 15 bin lira ödendi. Köyde TOKİ tarafından 21 binada 52 konut ile 60 dolayında ahır ve samanlık inşa edilecek.
YARDIMLAR HERKESE ULAŞTI
Dereiçi köyü muhtarı Sabri Duman, yardım yapanlara teşekkür edip, yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldiklerini söyledi. Duman, “Yardım yapan herkesten müteşekkiriz. Herkesten Allah razı olsun. Yardımları dağıttığımız insanların evlerinde artık yer yok. Her şey fazlasıyla geldi, yeterli çok şükür” dedi. Köy sakinlerinden Hatice Pınarcı, da “Çok yardımlar geldi, herkesten Allah razı olsun. Bundan sonraki yardımlar ziyan olacak, durmasını istiyoruz. Başka ihtiyaç sahiplerine bu yardımlar ulaştırılabilir” diye konuştu. Evleri yanan ortaokul öğrencisi Esra Taşcı da, “Evde tablet ve bilgisayarım yandı, sağ olsunlar hepsini bana aldılar” ifadelerini kullandı.