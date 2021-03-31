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ARTVİN

​Bu kadar yardım bize fazla

Bu kadar yardım bize fazla

Çıkan yangında 193 ev, ahır ve samanlığın yandığı Artvin’in Dereiçi köyünden moral veren mesajlar geldi. Çok yardım geldiğini anlatan köy sakini Hatice Pınarcı “Herkesten Allah razı olsun. Başka ihtiyaç sahiplerine bu yardımlar ulaştırılabilir” dedi. Abdurrahman Pınarcı da “Yardımlar biraz fazla oldu. İsraf olacak diye korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu kadar yardım bize fazla
Artvin’in Yusufeli ilçesinde geçtiğimiz haftalarda çıkan yangında 193 yapı zarar gördü.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart günü bir evde başlayan yangın sonrası 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Köydeki acil ihtiyaçlar için AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1 milyon lira ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan da 1,5 milyon lira gönderildi. Evi yananlara ilk etapta 15 bin lira ödendi. Köyde TOKİ tarafından 21 binada 52 konut ile 60 dolayında ahır ve samanlık inşa edilecek.

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YARDIMLAR HERKESE ULAŞTI

  • Dereiçi köyü muhtarı Sabri Duman, yardım yapanlara teşekkür edip, yardıma muhtaçken yardım dağıtacak pozisyona geldiklerini söyledi. Duman, “Yardım yapan herkesten müteşekkiriz. Herkesten Allah razı olsun. Yardımları dağıttığımız insanların evlerinde artık yer yok. Her şey fazlasıyla geldi, yeterli çok şükür” dedi. Köy sakinlerinden Hatice Pınarcı, da “Çok yardımlar geldi, herkesten Allah razı olsun. Bundan sonraki yardımlar ziyan olacak, durmasını istiyoruz. Başka ihtiyaç sahiplerine bu yardımlar ulaştırılabilir” diye konuştu. Evleri yanan ortaokul öğrencisi Esra Taşcı da, “Evde tablet ve bilgisayarım yandı, sağ olsunlar hepsini bana aldılar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacak: Yüzde 80'i tamamlandı
FOTOĞRAF 11
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Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı projesinde inşaat hız kesmeden devam ediyor.
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85,5 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy’deki Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni bir alan eklenince bu rakam 100 milyon tona yükseldi.
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Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmaları hız kesmeden devam ederken, projenin yüzde 80’e yakın kısmı tamamlandı.
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Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükselirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı. İlk uçağın inmesini dört gözle bekleyen Rizeliler Rize-Artvin Havalimanı’nın Doğu Karadeniz’in yayla turizmine çok katkı sağlayacağını düşündüğü gibi bölge ekonomisi içinde değerli olduğunu dile getiriyor.
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Rize’de yaşayan Osman Yetimoğlu isimli vatandaş Rize-Artvin Havalimanı’nın turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’ne faydalı olacağını dile getirerek “Rize-Artvin Havalimanı Doğu Karadeniz Bölgesi’ne çok şey katar. Turist yoğunluğu olur. Turist sayısını 5 katına çıkartır. Turizme çok katkısı olur ama inşallah Rizemiz bozulmaz. Gelecek turistlerin Rizemizin güzelliğini bozmayacak tarzda turistler olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Rize’de esnaflık yapan Haydar Kiraz ise “Rize-Artvin Havalimanı Rize’ye çok şey katar. Bütün her şey daha da gelişir. Ekonomik açıdan Rize gelişir. Rize ile Artvin’i birbirine bağlar. Bizim için çok gerekliydi. Doktorların hastaneye gelmemesinin sebeplerinden biri de havalimanı olmayışıydı” şeklinde konuştu.
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Turizm açısından Rize’nin daha çok gelişeceğini sözlerine ekleyen Fatih Yılmaz ise “Havalimanının Rize’ye çok şey katacağını düşünüyorum. Özellikle turizm açısından Rize’ye bir canlılık katacağını düşünüyorum. Yaylalarımız var, gezip görülecek yerlerimiz çok fazla. O nedenle Rize’ye çok şey katacağını düşünüyorum. Daha önce olsaydı daha iyi olurdu ama buna da şükür” dedi.
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Havalimanının Rize için bir gereklilik olduğunu ve açılması için 4 gözle beklediklerini dile getiren Resul İnan isimli vatandaş “Rize’de havalimanı projesi bizim için gurur kaynağı. Olması gerekiyordu, neden olmasın. Rize deyince bir duracaksın. Oxford’dan diploman olacağına Rize’den nüfus kâğıdın olsun” şeklinde konuştu.
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Temeli, 3 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve inşaatının yüzde 80’e yakını tamamlanan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk uçağın yıl sonunda inmesi planlanıyor.
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Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olacak: Yüzde 80'i tamamlandı
Yüzde 80'i tamamlanan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı projesinde inşaat hız kesmeden devam ederken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.

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