​Bu kadar yardım bize fazla

Turizm açısından Rize’nin daha çok gelişeceğini sözlerine ekleyen Fatih Yılmaz ise “Havalimanının Rize’ye çok şey katacağını düşünüyorum. Özellikle turizm açısından Rize’ye bir canlılık katacağını düşünüyorum. Yaylalarımız var, gezip görülecek yerlerimiz çok fazla. O nedenle Rize’ye çok şey katacağını düşünüyorum. Daha önce olsaydı daha iyi olurdu ama buna da şükür” dedi.