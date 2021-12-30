Gündem Bu kadarına da pes Zabıta ekipleri kasadaki fiyat oyununu ortaya çıkardı
İSTANBUL

Bu kadarına da pes: Zabıta ekipleri kasadaki fiyat oyununu ortaya çıkardı

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, rutin olarak ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine marketlerde fahiş fiyat denetimleri yaptı. Dün ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde özellikle peynir ve türevlerinde etiket fiyatı ile kasadaki fiyat arasındaki farklar olduğu belirlendi. Bir markette yapılan denetimde 500 gram beyaz peynirdeki 20 liralık fiyat oyununu ise zabıta ekipleri affetmedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bu kadarına da pes: Zabıta ekipleri kasadaki fiyat oyununu ortaya çıkardı
Tuzla’da ekipler fahiş fiyat denetimi yaptı.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, rutin aralıklar ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda marketlerde fahiş fiyat ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Tuzla’da ekipler fahiş fiyat denetimi yaptı.
Tuzla’da ekipler fahiş fiyat denetimi yaptı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatlara karşı “Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” sözünden sonra Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için marketlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol ediliyor. Markete giren zabıta ekipleri, bir evin temel ihtiyaçlarını alışveriş sepetine koyarak, kasada tek tek kontrol ediyor. Denetimi yapılan ilk markette, 500 gramlık bir beyaz peynirin etiket fiyatı 49.99 Türk lirası olarak görünürken, kasa fiyatı 69,99 Türk lirası çıktı. Bir diğer markette ise yine 500 gramlık beyaz peynirdeki 10 liralık farkı zabıta ekipleri yakaladı. Denetimleri yapılan marketlere tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

Tuzla’da ekipler fahiş fiyat denetimi yaptı.nnnn
Tuzla’da ekipler fahiş fiyat denetimi yaptı.nnnn

“BİZ FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Nevzat Cömert,” Gündemde olan fahiş fiyat artırımları ile mücadele ediyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile vatandaşlarımızı ezdirmemek ve fırsatçılara göz açtırmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir şikayet ve usulsüzlük gördüklerinde bizleri arasınlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etiketler arasındaki fark tamamen fırsatçılık. Vatandaşın cebindeki paraya göz dikmek. Biz onlara Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak göz açtırmayacağız. Biz görmüş olduğumuz usulsüzlükleri tutanak altına alarak İl Ticaret Müdürlüğü’ne iletiyoruz. İl Ticaret Müdürlüğü gerekli cezai işlemi uyguluyor” dedi.

Adana’da stokçuya baskın: Yağ ve bakliyat depolamış
GÜNDEM
Adana’da stokçuya baskın: Yağ ve bakliyat depolamış

Esnaf derneklerinden indirim çağrısı: Herkes elini taşın altına koymalı
EKONOMİ
Esnaf derneklerinden indirim çağrısı: Herkes elini taşın altına koymalı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmiyor çift maaş hesaplara yatıyor.
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda kamu kurumu yeni personel alımı yapacak.
CHP lideri Kılıçdaroğlunun erken seçim beklentisi: Büyük Kurultay ertelendi

​Kur korumalı TL vadeli hesabına benzer uygulama altın için de geldi.

​Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: Aşılı veya aşısız herkes için geçerli olacak

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, altın korumalı hesabın önemini anlattı.

​Alkollü sürücü polise yakalanınca diz çöküp böyle yalvardı.

​Tutuklanan köpek sahipleri Pitbull saldırısı sonrası kamera görüntülerini silmiş.

​2021 yılında Kudüs'te 349 Müslüman katledildi.
Fenerbahçe uzatmalarda turladı

Fenerbahçe uzatmalarda turladı

​Sarı lacivertliler, Afyonspor karşısında uzatmalarda kazandı.

​Ergene Nehri'nin debisi 7,5 kat arttı.

​Turkovac'ın başvurusu için DSÖ nezdinde gerekli girişimler başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.