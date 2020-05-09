Bu karar emsal olmasın: Ankara'da FETÖ'yü sevindiren karar

Ankara 19. İdare Mahkemesi, dosyasında Bank Asya’ya parasal destek, Cihan Medya ve Kimse Yok Mu Derneği’ne ödeme bilgisi bulunan iki kişinin ihracında OHAL Komisyonunun kararını iptal etti. Çok tartışılacak kararda süreç şöyle işledi: KHK ile ihraç edilen ve memuriyete tekrar dönmek isteyen iki kişi, OHAL Komisyonu’nun “Mesleğe geri dönemezsin, FETÖ iltisakın var” kararının iptali için Ankara 19. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya’ya para yatıran, Cihan Medya A.Ş’ye ödeme yapan, örgüte müzahir Aktif Eğitimciler Sendikası’na üye olan ve Kimse Yok Mu Derneği’ne para gönderen bir isim hakkındaki OHAL Komisyonu kararını oybirliğiyle iptal etti.

BANK ASYA OLAĞANMIŞ

Mahkeme bir başka başvurucu için de aynı kararı oybirliğiyle verirken, iki davacının da 17-25 Aralık sonrası Bank Asya ve diğer kuruluşlara yönelik yaptığı işlem ve yardımları görmezden geldi. Hakimler, başvuran ismin Bank Asya’ya yatırdığı paraların FETÖ liderinin talimatı sonrasında olmadığını, bunun olağan bankacılık işlemleri kapsamında yatırılan para olduğunu iddia etti. Bank Asya dışında FETÖ’nün sendikasını da örgüt üyeliğine gerekçe saymayan mahkeme, tüm memurlara açık olan Aktif Eğitimciler Sendikası’na FETÖ üyesi olmayanların da üye olabildiği kanısına vardı. Mahkeme, Cihan Medya A.Ş’ye 360 TL, Kimse Yok Mu Derneği’ne 430 TL para yatırılmasına dair ise oldukça ilginç bir hükme vardı. Hakimler heyeti, Kimse Yok Mu dışında başka derneklere de para gönderdiği ve bu paraların da cüz’i miktarda olduğu gerekçesiyle davacının sözkonusu ödemeleriyle FETÖ’cü olduğu kanısına varılamayacağına hükmetti.

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HUKUKA UYGUN DEĞİLMİŞ

Sendika üyeliği ve örgüt kurumlarına para aktarmanın kişinin FETÖ’yle irtibatı konusunda tek başına yeterli olmadığını kaydeden mahkeme, OHAL Komisyonu kararının ‘hukuka uygun olmadığı’ sonucuna vardı. Ankara’daki mahkeme, bir başka dosyada da 25 Aralık 2013’ten sonra Bank Asya’ya para yatırmaya devam eden, Kimse Yok Mu Derneği ve Cihan Medya’ya ödeme bilgisi bulunan, çocuğunu 2015-2016 yıllarında örgüte ait okula gönderen kişi hakkında da aynı kararı verdi. Kararda davacının Bank Asya’ya 2007 yılında hesap açtığı, rutin işlemler yaptığı, örgüt talimatı sonrası hesap artışı olmadığı, Cihan A.Ş ve Kimse Yok Mu Derneği’ne gönderilen paraların da örgüt irtibatı için yeterli sayılamayacağı dile getirildi. Skandal karar, “FETÖ üyesi sayılmak için gerekli olan paranın büyüklüğü nedir?” şeklinde sorulara yol açtı. Skandal kararın, örgütle mücadeleyi zaafa uğratmasından endişe ediliyor.