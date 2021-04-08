Gündem Bu kasapta şehit ailelerinden para alınmıyor İstedikleri her şey ücretsiz
AMASYA

Bu kasapta şehit ailelerinden para alınmıyor: İstedikleri her şey ücretsiz

Amasya’da faaliyet gösteren bir kasapta tüm ürünler şehit ailelerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Haber Merkezi İHA
Bu kasapta şehit ailelerinden para alınmıyor: İstedikleri her şey ücretsiz
Şehit ailelerin alışveriş öncesi kimliklerini göstermeleri yeterli.

Amasya merkezde ve Merzifon'da şubesi olan kasaptan kentte yaşayan şehit aileleri kimliklerini gösterdikleri takdirde ücretsiz alışveriş yapabiliyor.


  • Uygulamayı işletmelerinin faaliyete geçtiği günden bu yana sürdürdüklerini belirten işletme yetkilisi Merve Yıldız, “Şehitlerimizin geride bıraktığı yadigarı ailelerine etimiz feda olsun. Kapımız kendilerine her daim açıktır” dedi.

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TEŞEKKÜR BELGESİ

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da işletme yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.

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