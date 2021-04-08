Bu kasapta şehit ailelerinden para alınmıyor: İstedikleri her şey ücretsiz Amasya’da faaliyet gösteren bir kasapta tüm ürünler şehit ailelerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 09:20 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 09:30 İHA