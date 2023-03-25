Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda 6’lı masaya eleştirilerini sürdürdü. Ağıralioğlu “Hükümeti tenkit ettiğimiz ne varsa hepsinin çok daha fazlası CHP ile ayrıldığımız süreçte bize boca edildi. O beni şöyle ürküttü; eyvah ki eyvah dedim” şeklinde konuştu. Yaşananların İYİ Parti’leri kırdığını kaydeden Ağıralioğlu, “İYİ Parti şimdi sahada gücünün kırılmasına sebep olan coşku kaybı var, o da bu süreçteki nezaketsizliktir” dedi.
Programdan sonra Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ağıralioğlu, gelen telefonlardan kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verileceğini anladığını belirtti. “Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” ifadelerini kullanan Ağıralioğlu milletvekili adaylık müracaatında bulunmadığının da altını çizdi.