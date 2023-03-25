Bu vebale ortak olmayacağım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda 6’lı masaya eleştirilerini sürdürdü. Ağıralioğlu “Hükümeti tenkit ettiğimiz ne varsa hepsinin çok daha fazlası CHP ile ayrıldığımız süreçte bize boca edildi. O beni şöyle ürküttü; eyvah ki eyvah dedim” şeklinde konuştu. Yaşananların İYİ Parti’leri kırdığını kaydeden Ağıralioğlu, “İYİ Parti şimdi sahada gücünün kırılmasına sebep olan coşku kaybı var, o da bu süreçteki nezaketsizliktir” dedi.