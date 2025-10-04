Yeni Şafak
Bugün hava yoluyla Türkiye'ye getirilecekler

04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Aşdod’da tutulan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Keçeli, “Vatandaşlarımızın cumartesi (bugün) özel bir uçakla Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor” dedi.

Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan Türk vatandaşlarının bugün Türkiye’ye getirilmeleri planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli filoya müdahalenin ardından konsolosluk görevlilerinin harekete geçtiğini belirterek,

“50’ye yakın vatandaşımız da bulunuyor. Çifte vatandaşlık nedeniyle kesin sayı vermek zor. Konsolosluk görevlilerimiz derhal devreye girerek hem filo avukatları hem de diğer ülkelerin temsilcileriyle koordineli çalıştı.Konsolosluk görevlilerimiz bugün (dün) vatandaşlarımızla ilk kez doğrudan temas sağladı. Sağlık durumlarında endişe edilecek bir husus yok” dedi. Tahliye sürecine ilişkin de bilgi veren Keçeli, “Vatandaşlarımızın en hızlı şekilde ülkemize dönüşü için alternatifler değerlendiriliyor. Bunlardan biri de bugün (cumartesi) öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye’ye getirilmesi” diye konuştu. Keçeli, üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için de Türkiye’den yardım talep edildiğini söyledi.



