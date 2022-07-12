​Burası bizim vatanımız: Çocuklarım çok korktu

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ziyaret ettiği Senegalli aile ile bir araya geldik. Baye Daouda Diagne 11 yıl önce Senegal’den İstanbul’a göç etmiş. Türkiye’de yaşayan Senegalli arkadaşlarıyla kalan Diagne’nin hayatı, pazarcılık yapmaya başlamasıyla değişmiş.

HUZUR İÇİNDE YAŞIYORUZ

Uzun yıllar yanında çalıştığı Türk arkadaşları evlenip yuva kurması için destek olmuşlar. Diagne’nin şimdi küçük bir parfüm dükkanı var ve pazarcılık yapmayı da sürdürüyor. Beş yaşındaki Rukiye ve üç yaşındaki Fatima’yı huzur içinde büyüttüğünü söyleyen Diagne, Türkiye’nin hem kendisinin hem çocuklarının vatanı olduğunu ifade ediyor.

ÇOCUKLARIM ÇOK KORKTU

Irkçı saldırıya uğradıkları gün şok yaşadıklarını dile getiren Diagne, olay gününü şöyle anlattı: “Metroda iki kızım ve eşimle yolculuk ederken, bir adam yanımıza oturdu. Vezneciler durağına kadar bize küfür edip, kötü sözler söyledi. Çocuklarım çok korktu. O an sadece eşim ve çocuklarım için endişelendim. Bize hareketler ederek, metrodan inip gitti. Moralim çok bozulmuştu. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Videoya çektiklerini de bilmiyordum. Sonradan haberim oldu. Fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evimize gelince bütün hepsini unuttum ve çok mutlu oldum. Hakaret eden kişiye de cezasını verdiler.”

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HİÇ IRKÇILIK YAŞAMAMIŞTIM

Türkiye’den asla kopamayacaklarını dile getiren Diagne, şöyle devam etti: “Buraya ilk geldiğimde pazarcılık yapmaya başladım. Yanında çalıştığım insanlar bana hep çok değer verdi. Hiç ırkçılığa maruz kalmadım. Şimdi parfüm sattığım bir dükkanım var. Pazarcılık yapmaya da devam ediyorum. Burası bizim ülkemiz ve toprağımız oldu. Türkiye’yi çok seviyoruz. Olayın duyulmasından sonra komşularımız geldi ve bize destek oldular. Hayatımız ev, iş ve cami arasında geçiyor. Bu ülkeye faydamız olsun, bir değer katalım istiyoruz. Beş yaşındaki kızım Rukiye burada anaokuluna gidecek. Türkiye artık onun ülkesi, burada eğitim görecek ve bu ülkeye hizmet eden bir vatandaş olacak. Ben kendimi yabancı olarak görmüyorum. Vatanımızda, ekmeğimizi kazandığımız yerdeyiz.”

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Metroda Diagne ve ailesine ırkçı söylemlerde bulunan O.O.K., görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. O.O.K. çıkartıldığı mahkemece, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”, “ayrımcılık” ve “tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.