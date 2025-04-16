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Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

10:4616/04/2025, Çarşamba
AA
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İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.
İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yenişehir ilçesi semalarındaki uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.

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