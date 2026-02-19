Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 7 bin personele ödenecek promosyon miktarı ve tarihi netleşti

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tamamlanan promosyon görüşmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversitemiz banka promosyon süreci kapsamında 12 Şubat 2026 tarihinde Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi gerçekleştirilmiş; ihale süreci kişi başı 111 bin lira teklif ile sonuçlanmıştır. İhale sonrasında, ihale komisyonu tarafından yürütülen görüşmeler neticesinde promosyon tutarı kişi başı tek seferde 115 BİN liraya yükseltilerek Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile anlaşmaya varılmıştır" dedi.