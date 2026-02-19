Yeni Şafak
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 7 bin personele ödenecek promosyon miktarı ve tarihi netleşti

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 7 bin personele ödenecek promosyon miktarı ve tarihi netleşti

17:4319/02/2026, Perşembe
IHA
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 7 bin personelin promosyon miktarı ve ödeme tarihi netleşti
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 7 bin personelin promosyon miktarı ve ödeme tarihi netleşti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, banka temsilcileriyle yaptıkları promosyon görüşmelerini tamamladı. Yeni dönemde bir kez daha Türkiye Ekonomi Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ödemelerin haziran ayı içerisinde olacağını aktardı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tamamlanan promosyon görüşmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversitemiz banka promosyon süreci kapsamında 12 Şubat 2026 tarihinde Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi gerçekleştirilmiş; ihale süreci kişi başı 111 bin lira teklif ile sonuçlanmıştır. İhale sonrasında, ihale komisyonu tarafından yürütülen görüşmeler neticesinde promosyon tutarı kişi başı tek seferde 115 BİN liraya yükseltilerek Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile anlaşmaya varılmıştır" dedi.

Rektör Yılmaz; "Maaş Promosyon anlaşması 01 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2029 dönemini kapsamaktadır. Promosyon ödemeleri Haziran ayı içerisinde yapılacaktır. Yaklaşık 7 bin personelimiz var. Sonuç hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

