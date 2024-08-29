|
Gündem

Bursa'da dehşete düşüren olay: Babasını döverek öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ufuk A. (27), tartıştığı babası Cihangir A.'yı (51) darbederek öldürdü. Cihangir A.'nın cansız bedeni eve gelen eşi Aysel A. (47) tarafından bulunurken, Ufuk A. gözaltına alındı. 

07:57 - 29/08/2024 Perşembe
DHA
 Cihangir A.
 Cihangir A.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Aysel A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihangir A.'nın yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği belirlendi.


Polis ekipleri, o sırada evde olan Ufuk A.'yı ifadesi için polis merkezine götürdü. Ufuk A., polis merkezindeki ifadesinde, kavga ettiği babasını darbederek öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Filistinli iş adamına suikast anı kamerada: Kağıthane’deki saldırı anbean kaydedildi

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş adamı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K. (30) ise hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Filistinli iş adamının can havliyle aracının camından kaçmaya çalıştığı görülüyor...


#Bursa
#İncegöl
#Cinayet
37 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?