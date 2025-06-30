Bursa'da zincirleme kaza meydana geldi: 2 otomobil bir cipin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Seyir halinde olan İsmail Hakkı D. (27) yönetimindeki 16 HD 166 plakalı cip, iddiaya göre dönüş yapacağı kavşağı kaçırınca yol üzerinde geri manevra yaptı. Bu sırada, arkasından gelen Mevla A. (32) yönetimindeki 34 FFS 457 plakalı otomobilin sürücüsü cipe çarpmamak için aniden direksiyonu çevirince sol şeritte seyir halinde olan Yusuf K. (27) yönetimindeki 06 NY 253 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanmazken, 06 NY 253 plakalı otomobilde bulunan Fatma K. (29), Sıdar G. (2), Perihan K. (63) ve Lavin G. (1) yaralandı.