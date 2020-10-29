Bursa'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi-Çardakköy Mahalleleri arasından geçen derede, geçtiğimiz hafta binlerce balık öldü. Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, dere suyundan ve balıklardan örnek aldı. Kokuya neden olan ölü balıklar ise su yüzerinden toplandı.

Bursa’da çevre felaketi: Binlerce balık telef oldu.

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yapılan inceleme sonuçlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, balık ölümlerine sudaki amonyum ve sülfat değerlerinin fazla olmasının neden olduğunu açıkladı.

Bursa’da çevre felaketi: Binlerce balık telef oldu.



FOTOĞRAF 12 Bursa’da bir sulama göletinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Nilüfer ilçesinde sulama maksadıyla kullanılan gölette çok sayıda balık öldü. Her gün yeni ölümler meydana gelirken, yetkililerde sudan numune alarak inceleme başlattı. Çevre dernekleri gölete gelerek drone ile inceleme yaptı. Ölen balıkların büyüklüğü dikkat çekerken, bazı balıkların can çekişmesi görüntülendi. Çalı Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karagöz, “Şu an gölete su taşıyan derenin kenarındayız. Bu dere Atlas’tan Çalı’ya uzanan kollarla baraja ulaşıyor. Barajda son zamanlarda çok az su var. Bu dere üzerinde hidroelektrik santralinden kaynaklı bölge halkı kaygılıydı. Geçtiğimiz günlerde balık ölümleri ile karşı karşıya kaldık. Baraja belirli aralıklarla geldiğimizde düzenli ölümlerin yaşandığına şahitlik ettik. Şu anda arkamızda görülen suda maalesef onlarca balık öldü. Bu balıklar büyük ve bizi korkutuyor. Bu bölgede yaşayan insanların bahçeleri var ve bu bahçelerde domates, biber üretiyorlar. Meyve ağaçları var. Biz bu su ile mahsullerimizi suluyoruz. Suyumuza zarar gelmesinden endişeliyiz” dedi. Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yetkililerin geldiğini belirten Karagöz, “Yetkililer sudan numune aldılar, ama sonucu daha paylaşmadılar. Onlardan da cevap bekliyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müdahale etmesini istiyoruz. Burası Nilüfer ovasına su taşıyan bir gölet. Aşağıda Alaaddinbey, Tahtalı, Yaylacık, Ürünlü’ye kadar tarımsal faaliyet yapılıyor ve buradaki sular taşınıyor. Bugün balıkları öldüren şey insanlara da geçmesinden korkuyoruz. Oradaki sebze ve meyvelerden yiyen Bursalıların hayatı da tehlikedeyse bu büyük sıkıntı oluşturur. Biz deremizde yaşayan balıkların ölmesinden tedirginiz” diye konuştu. Bursa’da çevre felaketinde şoke eden balık ölümleri: Can çekişmeleri görüntülendi Bursa'da bir sulama göletinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Nilüfer ilçesinde sulama maksadıyla kullanılan gölette çok sayıda balık öldü. Her gün yeni ölümler meydana gelirken drone ile çekilen görüntülerde bazı balıkların can çekişmesi görüntülendi. BiP'te paylaş

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'ZİRAİ İLAÇ KALINTILARI ÖLÜMLERE SEBEBİYET VERMİŞ'

Başkan Aydın, “Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde, sudan ve balıklardan alınan numunelerde yapılan tahlillerde amonyum ile sülfat istenilen değer dışında olduğundan balık ölümlerinin meydana geldiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu ne anlama geliyor? Suya hayvan idrarı ile zirai ilaç kalıntılarının karışması sonucunda balık ölümleri gerçekleşmiş. Tarafımıza iletilen rapor ve açıklama bu şekilde. En başından beri, altını çizerek ifade ettiğimiz gibi doğamızı, suyumuzu bile bile kirletilmesine kim olursa olsun asla müsaade etmeyeceğiz. Halkımızda rica ediyorum. Lütfen ilaç kalıntılarımızı sularımıza atmayalım, su motoru ve diğer araç gereçlerimizi bu tip yerlerde yıkamayalım. Bunlardan dolayı sudaki değerler yükselmiş. Biz bunların takibini yakinen yapıyoruz. Bu tip olaylara da asla müsaade edilmeyecektir” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 7 Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi-Çardakköy mahalleleri arasından geçen derede, balık ölümleri yaşandı. Telef olan binlerce balık, su yüzeyine çıktı. Ölü balıklar, kokuya neden olurken, vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, dere suyundan ve balıklardan örnek aldı. Olayla ilgili inceleme sürerken, kokuya neden olan ölü balıkların toplanarak, gömüleceği belirtildi. Derede şoke eden görüntüler: Binlerce balık telef oldu Bursa'nın Yenişehir ilçesinde derede binlerce balık telef oldu. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. BiP'te paylaş

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