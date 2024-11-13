Bursa’daki tarihi camiler korumasız kalacak

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesince kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetinin gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararı tepkiye neden oldu. Büyükşehir Belediyesinden Bursa Müftülüğüne eylül ayında gönderilen yazıda, Aralık 2010’da iki kurum arasında imzalanan ve her yıl yenilenen protokol kapsamında Ulu Cami, 1. Murat Hüdavendigar Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Emirsultan Camii ve Yıldırım Camii’nin de aralarında olduğu tarihi ibadethanelere sağlanan özel güvenlik hizmetinin, tasarruf tedbirleri, bazı çalışanların işten ayrılması ve emekli olması nedeniyle 1 Şubat 2025’te sonlandırılacağı bildirildi.





2016’DA TERÖR SALDIRISI YAŞANMIŞTI

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Sekreteri Hilmi Şanlı, söz konusu protokolün yaşanabilecek terör, hırsızlık, kapkaç gibi olaylarına karşı başlatıldığını belirtti. Şanlı, Ulu Cami’nin girişine yakın bir alanda 27 Nisan 2016’da yaşanan canlı bomba saldırısını hatırlattı. Tarihi yapılar ve çevrelerinde güvenlik önlemi alınmasının öneminin bu olayda bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Şanlı, “Bu tarihi korumak tabii ki bütün vatandaşlarımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının görevidir.” dedi. Ulu Cami’nin her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini hatırlatan Şanlı, şöyle konuştu:





GÜVENLİKTEN TASARRUF OLMAZ

“Her gün istisnasız en az 25-30 bin kişinin girip çıktığı yerlerde güvenlik görevlisinin olmaması tabii ki bizleri üzer. Güvenlikten tasarruf olmaz. Güvenlik önemlidir, özellikle Bursa Ulu Cami gibi Yeşil Cami, Emir Sultan ve 1. Murad Hüdavendigar camileri yerli ve yabancı turistlerimize hizmet vermekte. Dolayısıyla güvenlik görevlileri çekildiği takdirde güvenlik zafiyetinden dolayı büyük kargaşalar yaşanacaktır. Belediye tasarrufları başka bir yerden yapabilir.”





Daha donanımlı personel alınacakmış

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı: “Yeni turizm stratejimiz kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan türbeler, külliyeler ve camilerde görev yapacak personeller, bu hedefe uygun olarak görev alacaklardır. Önümüzdeki süreçte kentimizin tarihsel miraslarındaki çalışmalar, Bursa’mızın turizmine katkıda bulunacak donanımlı personeller tarafından sürdürülecektir. Güvenlik zaafiyeti oluşturabilecek herhangi bir planlama söz konusu değildir.”











