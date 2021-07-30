Bursa’dan Türkiye’ye örnek mücadele

Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını 17 ilçede tek elden yürüten Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıklara sebep olabilecek hastalıklara karşı koruyucu tedbirleri de almış oluyor. 1058 mahallenin tamamında 90 adet ilaçlama aracı, 231 adet ilaçlama personeli ve toplam 377 adet ilaçlama ekipmanıyla yaz dönemi ilaçlama faaliyeti personelle yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor

Hüdavendigar Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan’dan son durum hakkında bilgi aldı. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem ile birlikte parktaki vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, personel tarafından yürütülen ilaçlama çalışmalarını yakından takip etti. 3 milyon 100 bin nüfuslu Bursa’da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü marifetiyle haşereyle mücadele konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Sağlık Bakanlığı onaylı ve prosedüre uygun ekipman ve ilaçlarla mücadelenin yapıldığını hatırlattı. Sıcağın en fazla hissedildiği günleri yaşadıklarını belirten Başkan Aktaş, “Kurban Bayramı’nı da yeni bitirdik. Kurbanlık hayvanların şehir merkezlerine giriş yaptığı dönemden bayram sonrasındaki yaklaşık bir aylık süreç, karasinek popülasyonun artmasında önemli etkendir. Vatandaşlarımızın ve ekiplerimizin, sinek oluşturan unsurları bertaraf etme konusunda hassas davranmalarını istiyorum. Gelişi güzel bırakılan lastik parçası veya su dolu bir teneke, sinek üremesine bahanedir. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde popülasyonu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yaklaşık 100 bin adet karasinek üreme noktası sezon boyunca ilaçlandı. Türkiye’de büyükşehir belediyeleri arasında bu konuda en fazla para harcayan, mücadele veren ve başarılı olan belediyelerden birisiyiz. Bu konuda çok iddialıyız” dedi.

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“Çok ciddi mücadele veriyoruz”

Mesai kavramı gözetmeden çalışmalar yapılırken periyodik olarak biyosidal ürünler kullanılarak ilaçlandığını anlatan Başkan Aktaş, vatandaşların kullanılan ilaçlar konusunda hiç bir endişesi olmamasını istedi. Yetkili personel tarafından titizlikle yapılan uygulamalarda Sağlık Bakanlığı’nca tasdik edilmiş uygulama dozları esas alındığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu sayede hedef canlılar etkisiz hale getirilirken halk ve çevre sağlığı da korunmuş oluyor. Vatandaşlarımızın herhangi biri şikayeti veya önerisi varsa ‘ALO 153’ hattımızı kullanabilirler. Bu konuda çok ciddi mücadele veriyoruz. Bu noktada muhtarlarımız ihbarlarıyla bizlere destek oluyor. Ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bursalı hemşerilerimizin yaz aylarını rahat ve sorunsuz geçirmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

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Hüdavendigar Mahalle Muhtarı Mustafa Pala, karasinekle mücadelede Bursa’nın örnek bir şehir olduğunu belirtti. Hüdavendigar Mahallesi’nde bu yönde sıkıntı yaşanmadığını anlatan Pala, “Alo dediğimiz gibi ekipler geliyor. Müdahale anında yapılıyor. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.