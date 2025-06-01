İznik ilçesinde yaklaşık 4 bin seçmenin kayıtlı olduğu Eşrefzade Mahallesi'nde vatandaşlar 10 sandıkta oy kullandı. Seçim boyunca okul çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, 11 aday arasında kıyasıya mücadele yaşandı. 14 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Gocuk'un yerine Nezir Poyraz muhtar seçildi.

İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçen yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi'nin vefat etmesi üzerine bu mahallelerde muhtarlık seçimleri gerçekleştirdi. Tokuş Mahallesi'nde tek aday olarak seçime giren Fahrettin Eren, 60 oy alarak yeni muhtar seçildi. 14 bin seçmenin bulunduğu Hamidiye Mahallesi'nde ise 6 adayın yarıştığı seçimde, Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık liselerinde kurulan 38 sandıkta oy kullanıldı. Yarıştan 916 oy alan Mesut Ekren galip çıkarken, en yakın rakibi Yavuz Arı 826 oyda kaldı.