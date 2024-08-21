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Büyük şehirlere mi geçeceklerdi?

Burak Doğan
04:00 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:04 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kuzey Irak'tan 2 ayrı paramotorla Türkiye’ye geçtikten sonra öldürülen PKK'lı 4 teröristin, büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları değerlendiriliyor. Teröristlerin M-4 ve M-16 silah taşıdıkları, bu silahları örgütün sözde üst düzey elebaşlarının kullandığı belirtilmişti. 2’si Şırnak'ın Bestler Dereler Taşlıtepe mevkiinde iniş esnasında AKINCI TİHA ile vurulan, diğer 2’si’de 2 saati aşkın çatışmadan sonra öldürülen teröristlerin, PKK'nın özel eğitimli suikastçılarından oldukları belirlendi. Güvenlik güçleri, teröristlerin eylem amacıyla ülkeye girdiğini tespit etti. Özellikle sınırı bu şekilde geçen teröristlerin batı illeri ve büyük şehirlere yayılarak saldırı planlayabilecekleri kaydedildi. Teröristlerin kimlikleri ve aranan listesinde bulunup bulunmadıkları, DNA tespitlerinden sonra belli olacak.



#Operasyon
#Kuzey Irak
#PKK
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