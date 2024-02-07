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Büyükelçilikler de depremi unutmadı

Asrın felaketinde Türkiye’nin yardımına koşan ülkeler depremin yıl dönümünde de kurbanları unutmadı.

Canberk Doğan
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:29 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de faaliyet yürüten büyükelçilikler Türkiye’nin acısına ortak oldu. Birçok büyükelçilik depremin yıl dönümünün anısına sosyal medya hesaplarından Türkçe mesajlar yayınladı. ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Ukrayna, Kanada, İsveç, İngiltere, Yunanistan, Finlandiya, Pakistan, Rusya, Japonya, Çin ve Macaristan başta olmak üzere ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri depremde yaşamını yitirenleri video paylaşımları ile anarken ortak yürütülen kurtarma çalışmalarından anlar da paylaşıldı.


#Asrın felaketi
#deprem
#büyükelçilik
1 saat önce
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