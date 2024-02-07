Büyükelçilikler de depremi unutmadı

Türkiye’de faaliyet yürüten büyükelçilikler Türkiye’nin acısına ortak oldu. Birçok büyükelçilik depremin yıl dönümünün anısına sosyal medya hesaplarından Türkçe mesajlar yayınladı. ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Ukrayna, Kanada, İsveç, İngiltere, Yunanistan, Finlandiya, Pakistan, Rusya, Japonya, Çin ve Macaristan başta olmak üzere ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri depremde yaşamını yitirenleri video paylaşımları ile anarken ortak yürütülen kurtarma çalışmalarından anlar da paylaşıldı.