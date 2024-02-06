Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya: 25 adrese operasyon yapıldı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 vatandaş yaşamını yitirken, 3’ü polis 5 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu açıkladı. Yerlikaya, saldırı sonrası 25 adrese operasyon düzenlendiğini ve 40 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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