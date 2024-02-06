Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya: 25 adrese operasyon yapıldı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 vatandaş yaşamını yitirken, 3’ü polis 5 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu açıkladı. Yerlikaya, saldırı sonrası 25 adrese operasyon düzenlendiğini ve 40 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.