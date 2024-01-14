Çağlayan Grup'tan Antalyaspor'a Jehezkel çağrısı: Gereken yapılmazsa sponsorluktan çekiliriz

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
1-1'lik skorla biten maçta Antalyaspor'un golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, gol sevincini soykırıma destek veren bir hareketle ortaya koydu.
28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğinde yazan, '7 Ekim 2023' ve Davut yıldızını göstererek terör devleti İsrail'in Gazze'de 100 gündür gerçekleştirdiği soykırım saldırılarına gönderme yaptı.
Jehezkel'in skandal soykırım sevincine tepkiler yağarken, bir açıklama da Çağlayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çağlayan'dan geldi.
Antalyaspor'un forma sponsoru olan Çağlayan Grup adına sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çağlayan, Jehezkel’nin İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma destek mahiyetindeki şovun derinden üzdüğünü belirterek, "Sporun ve Antalyaspor’un bu iğrenç soykırıma destek mesajına alet edilmesi kabul edilemez." dedi.
"Gereken yapılmazsa Antalyaspor'un forma sponsorluğundan çekiliriz"
Yaptığı paylaşımda Antalyaspor yönetiminin bu hadsizlik karşısında gerekli tepkiyi göstereceğini ve bu eylemi karşılıksız bırakmayacağını düşündüğünü ifade eden Çağlayan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yeterli olmayacağını söyledi.
Soykırım sevincine imza atan Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilerek sınır dışı edilmesi gerektiğini belirten Çağlayan, "Aksi takdirde Antalyasporumuza ve grup firmamıza da başka bir kararın yakışmayacağını, gerekli yaptırımın uygulanmadığı takdirde çok sevdiğimiz Antalyaspor’un sponsorluğundan çekileceğimizi kulüp yönetimine ilettik. Zulme alkış tutana sessiz kalma da zulümdür." dedi.
"Sagiv Jehezkel hakkında dava açacağız"
"Çağlayan Grup olarak ülkemizin güzide kulüplerinden Antalyaspor’un forma sponsorluğunu yapıyoruz. Türk Futboluna ve Antalyaspor’a hizmet etmeyi gurur ve onur biliyoruz. Ancak maalesef Antalyaspor futbolcularından Sagiv Jehezkel’nin İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma destek mahiyetindeki şovu bizi derinden üzmüştür. Sporun ve Antalyaspor’un bu iğrenç soykırıma destek mesajına alet edilmesi kabul edilemez. Antalyaspor yönetiminin bu hadsizlik karşısında gerekli tepkiyi göstereceğini ve bu eylemi karşılıksız bırakmayacağını düşünüyor ve temenni ediyoruz. Bu konuyu derhal klüp başkanımız sn Sinan Boztepe ve yönetiminden bazı arkadaşlarla görüştük, Futbolcu hakkında kadro dışı bırakılmasının yetmeyeceğini sözleşmesinin fesh edilerek sınır dışı edilmesi gerektiğini aksi takdirde Antalyasporumuza ve grup firmamıza da başka bir kararın yakışmayacağını, gerekli yaptırımın uygulanmadığı takdirde çok sevdiğimiz Antalyaspor’un sponsorluğundan çekileceğimizi kulüp yönetimine ilettik. Zulme alkış tutana sessiz kalma da zulümdür. Çağlayan Grup olarak markamıza zarar vermesi soykırım propagandası yapılırken markamızın da aynı karede yer alması nedeniyle Sagiv Jehezkel’in hakkında dava açacağız. Hukukçularımız süreci takip edecekler. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."