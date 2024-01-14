Çağlayan Grup'tan Antalyaspor'a Jehezkel çağrısı: Gereken yapılmazsa sponsorluktan çekiliriz

"Çağlayan Grup olarak ülkemizin güzide kulüplerinden Antalyaspor’un forma sponsorluğunu yapıyoruz. Türk Futboluna ve Antalyaspor’a hizmet etmeyi gurur ve onur biliyoruz. Ancak maalesef Antalyaspor futbolcularından Sagiv Jehezkel’nin İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma destek mahiyetindeki şovu bizi derinden üzmüştür. Sporun ve Antalyaspor’un bu iğrenç soykırıma destek mesajına alet edilmesi kabul edilemez. Antalyaspor yönetiminin bu hadsizlik karşısında gerekli tepkiyi göstereceğini ve bu eylemi karşılıksız bırakmayacağını düşünüyor ve temenni ediyoruz. Bu konuyu derhal klüp başkanımız sn Sinan Boztepe ve yönetiminden bazı arkadaşlarla görüştük, Futbolcu hakkında kadro dışı bırakılmasının yetmeyeceğini sözleşmesinin fesh edilerek sınır dışı edilmesi gerektiğini aksi takdirde Antalyasporumuza ve grup firmamıza da başka bir kararın yakışmayacağını, gerekli yaptırımın uygulanmadığı takdirde çok sevdiğimiz Antalyaspor’un sponsorluğundan çekileceğimizi kulüp yönetimine ilettik. Zulme alkış tutana sessiz kalma da zulümdür. Çağlayan Grup olarak markamıza zarar vermesi soykırım propagandası yapılırken markamızın da aynı karede yer alması nedeniyle Sagiv Jehezkel’in hakkında dava açacağız. Hukukçularımız süreci takip edecekler. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."