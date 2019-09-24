Çakarlar sönüyor

İçişleri Bakanlığı trafikte çakarlı araçları azaltacak düzenleme için harekete geçti. Bakanlık, hangi araçların geçiş üstünlüğüne sahip olacağı, hangi şartlar oluştuğunda bu hakkın kullanılabileceği, yetkisiz kullanılması halinde ise uygulanacak yaptırımlar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin ne şekilde olacağını düzenleyen usul ve esasları belirledi.

KİMLER KULLANACAK

Buna göre, ambulans, itfaiye, kolluk araçları gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, sadece görev halindeyken çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretlerini kullanabilecek. Ayrıca güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında "devletin en üst protokolü"nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları çakar lamba kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar kullanılmayacak.

MAKAM SAHİBİ OLMALI

Yine çakarların hangi durumlarda kullanılacağı da belirlendi. Makamların korumasından sorumlu araçlar, sadece makam sahibi araçta olduğu sürece söz konusu uyarı sistemlerini aktif olarak kullanacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemlerini kesinlikle kullanamayacak.

BAŞKANLARA YOK

Düzenlemeyle kimlerin çakar kullanamayacağı da netleştirildi. Buna göre, eski bakanlar, belediye başkanları ile mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri kullanılamayacak.

ÜSTÜNLÜK TEPE LAMBASIYLA

Koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlar ancak tehdit/görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla, kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

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TRAFİKTEN 'MEN' CEZASI

Söz konusu düzenleme 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu tarihten sonra polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, belirtilen şartları sağlamayan araç sürücülerine idari yaptırım uygulanacak, araçlar da trafikten men edilecek. Ayrıca yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında da gerekli işlemler yapılacak. Öte yandan, Karayolları Trafik Muayenesinde mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sistemi bulunan araçlar da "ağır kusurlu" sayılacak.

Uygulamalı tanıtım yapıldı



Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanımına ilişkin yeni düzenleme basın mensuplarına uygulamalı olarak tanıtıldı. EGM'nin Gölbaşı yerleşkesindeki trafik pistinde yapılan tanıtım programında konuşan Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz, geçiş üstünlüğüne sahip olduğu açıkça belli olan ambulans, itfaiye, karayolları kar küreme ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesinde bulunan makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarının "çakar lamba" sistemlerini sesli olarak kullanabileceğini söyledi. Kamu kurumlarına 1 Kasım'a kadar süre tanıdıklarını belirten Yavuz, şartları sağlamayan tüm araçlara, araç sürücülerine idari yaptırım uygulanacağını ifade etti. Vakumlu ve damla şeklindeki çakar lambaların takılma ve sökülme işlemlerini de uygulamalı anlatan Yavuz, ses olmadan sadece ışıklı çalışması halinde de çakarlar için cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi. Pist alanında resmi araçlar sesli çakarla geçiş yaparken, makamların koruma araçları da çakarların nasıl kullanılacağını yeni düzenlemeye göre canlandırdı.