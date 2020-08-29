Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Camilerden çalmışlar Bin 147 tarihi eser ele geçirildi
İSTANBUL

​Camilerden çalmışlar: Bin 147 tarihi eser ele geçirildi

Camilerden çalmışlar: Bin 147 tarihi eser ele geçirildi

Vakıf ve camilerden çalınmış halı, kilim, hat levhaları, taş ve mermer objelerin de aralarında bulunduğu bin 147 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda iki kaçakçı gözaltına alındı. Çalıntı eserlerin büyük kısmının bir koleksiyonere ait depodan çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levhalar operasyonla ele geçirildi.
Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levhalar operasyonla ele geçirildi.

İstanbul’da polisin düzenlediği operasyonlarda çoğu camilerden çalındığı öne sürülen halı ve kilim başta olmak üzere bin 147 eser ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamarasına yansırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde sergilenen eserler ise drone ile görüntülendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cami ve mekanlardan çalındığı ileri sürülen halı ve kilimler ile diğer eserleri piyasaya sürdüğü öne sürülen kişileri yakın takibe aldı.

KAĞITHANE İLE ŞİŞLİ’DE OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında pandemi sürecinden bu yana takip edilen kaçakçılara 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde Kağıthane ile Şişli’de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tarihi eser kaçakçısı 2 şüpheli yakalanırken, baskın yapılan depolarda farklı boyut ve ebatlarda toplam 705 halı ve kilim, 170 adet üzeri bitkisel ve İslami motifli seramik kare formunda karo tipi obje, 132 adet İslami yazı karakterli hat levha ve tablo, 33 adet bitkisel bezemeli kırık seramik parçaları, 7 alem başı, yeşil formlu İslami yazı karakterli taş obje mermer objeler ile secerenin de aralarında olduğu toplam bin 147 parça tarihi ve manevi eser ele geçirildi.

Bayrampaşa'da gelin arabası süsü verilmiş araçla yağmaya 15 yıla kadar hapis istendi
GÜNDEM
Bayrampaşa'da gelin arabası süsü verilmiş araçla yağmaya 15 yıla kadar hapis istendi

CAMİ VE MEDRESELERDEN ÇALINMIŞ

Ele geçirilen eserlerin, Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levha, tablo, kilim ve benzeri eserler olduğu belirtildi. Ayrıca camilerin kubbe ve minarelerinin ucunda yer alan çeşitli madenlerden yapılmış bir kısmı altın kaplamalı paha biçilemez nadide alemler, 14. ve 16. yüzyıl arası nadide alem üzeri Kur’an-ı Kerim’den ayet yazılı İslam sanatının örneği olan çok değerli madeni kazan da bulunuyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki cami, türbe ve tekkelerden çalındığı anlaşılan nadide Osmanlı hatları yer alırken, yapılan ilk incelemelerde bu hatlardan 7’sinin Beyoğlu Fatma Hatun Camii’nden 2009 tarihinde çalınan eserler olduğu tespit edildi.

Kastamonu'da maskeli soyguncu, kadın kuyumcuyu silahla ağır yaraladı
OYNAT 00:46
Kastamonu'da maskeli soyguncu, kadın kuyumcuyu silahla ağır yaraladı
Kastamonu'da, maskeli soyguncuya karşı direnen kadın kuyumcu, şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Belediye Caddesi'nde cuma namazı vakti bir kuyumcuya yüzü maskeli hırsız girdi. İş yeri sahibi Elif Pehlivan (45) ile hırsızlık teşebbüsünde bulunan kişi arasında tartışma yaşandı. Şüpheli, kuyumcuda çalışan bir başka kadınla yaşadığı itiş kakışın ardından Pehlivan'a tabancayla ateş ederek kaçtı.


VAKIFLAR’A TESLİM EDİLECEK

Selçuklu sanatı karakterinde erken Osmanlı dönemi nadide mangallar ile camileriden çalıntı olduğu belirlenen el dokuma ve kilim örnekleri, yine camilerden çalınma kandil mimari parça olan kuş evi gibi vakıf eserleri olmak üzere toplam bin 147 adet tarihi eser niteliğinde objeler emniyet avlusunda sergilendi. Ele geçirilen eserlerin, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan başlatılan tahkikatın ise devam ettiği belirtildi. Öte yandan, polisin operasyon anı kameralara yansırken ele geçen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Birbirinde değerli eserler drone ile havadan görüntülendi.

Konya'da vali yalanıyla bir milyon TL vurgun yapan çete liderinden pişkin sözler: Yine çıksam yine yaparım
GÜNDEM
Konya'da vali yalanıyla bir milyon TL vurgun yapan çete liderinden pişkin sözler: Yine çıksam yine yaparım
Abone Ol Google News
Ankara alarm veriyor

Ankara alarm veriyor

​İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Bakan Karaismailoğlu sahada

Bakan Karaismailoğlu sahada

"Bir iki güne bunların eserlerini unutacağız."
Hakkında soruşturma açıldı

Hakkında soruşturma açıldı

​Libya İçişleri Bakanı 'tedbir amaçlı' görevden alındı.
İkincisi daha ağır

İkincisi daha ağır

Uzmanlar dünyada bilinen ilk örnek olduğunu söyledi.
Çobanlıktan tıp fakültesine <br>uzanan başarı öyküsü

Çobanlıktan tıp fakültesine
uzanan başarı öyküsü

Derslerine koyunların arasında çalıştı.
Aracında 51 adet altın buldu

Aracında 51 adet altın buldu

"Kahraman diyenler de var, keriz diyenler de var."

Pilotlarımızın Yunan uçaklarını saniye saniye püskürtme anı.
Türkiye haklarını koruyacak

Türkiye haklarını koruyacak

Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü.
Yazıklar olsun

Yazıklar olsun

​Bakan Soylu, İstanbul Barosu'na ateş püskürdü.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Bakan Koca son 24 saati açıkladı.
Hem Ayasofya'yı<br>hem petrolü müjdelemişti

Hem Ayasofya'yı
hem petrolü müjdelemişti

​Merhum Kadir Mısıroğlu bu günleri işaret etmişti.
Amatör Ligler oynanacak mı?

Amatör Ligler oynanacak mı?

​TFF yetkilisi Yeni Şafak'a konuştu.

İki ismi ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

Dijitalleşmeye<br>çok önem veriyoruz

Dijitalleşmeye
çok önem veriyoruz

​Ticaret Bakanı Pekcan, TVNET'in sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.