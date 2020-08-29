​Camilerden çalmışlar: Bin 147 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul’da polisin düzenlediği operasyonlarda çoğu camilerden çalındığı öne sürülen halı ve kilim başta olmak üzere bin 147 eser ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamarasına yansırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde sergilenen eserler ise drone ile görüntülendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cami ve mekanlardan çalındığı ileri sürülen halı ve kilimler ile diğer eserleri piyasaya sürdüğü öne sürülen kişileri yakın takibe aldı.

KAĞITHANE İLE ŞİŞLİ’DE OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında pandemi sürecinden bu yana takip edilen kaçakçılara 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde Kağıthane ile Şişli’de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tarihi eser kaçakçısı 2 şüpheli yakalanırken, baskın yapılan depolarda farklı boyut ve ebatlarda toplam 705 halı ve kilim, 170 adet üzeri bitkisel ve İslami motifli seramik kare formunda karo tipi obje, 132 adet İslami yazı karakterli hat levha ve tablo, 33 adet bitkisel bezemeli kırık seramik parçaları, 7 alem başı, yeşil formlu İslami yazı karakterli taş obje mermer objeler ile secerenin de aralarında olduğu toplam bin 147 parça tarihi ve manevi eser ele geçirildi.

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CAMİ VE MEDRESELERDEN ÇALINMIŞ

Ele geçirilen eserlerin, Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levha, tablo, kilim ve benzeri eserler olduğu belirtildi. Ayrıca camilerin kubbe ve minarelerinin ucunda yer alan çeşitli madenlerden yapılmış bir kısmı altın kaplamalı paha biçilemez nadide alemler, 14. ve 16. yüzyıl arası nadide alem üzeri Kur’an-ı Kerim’den ayet yazılı İslam sanatının örneği olan çok değerli madeni kazan da bulunuyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki cami, türbe ve tekkelerden çalındığı anlaşılan nadide Osmanlı hatları yer alırken, yapılan ilk incelemelerde bu hatlardan 7’sinin Beyoğlu Fatma Hatun Camii’nden 2009 tarihinde çalınan eserler olduğu tespit edildi.

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OYNAT 00:46 Kastamonu'da maskeli soyguncu, kadın kuyumcuyu silahla ağır yaraladı Kastamonu'da, maskeli soyguncuya karşı direnen kadın kuyumcu, şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Belediye Caddesi'nde cuma namazı vakti bir kuyumcuya yüzü maskeli hırsız girdi. İş yeri sahibi Elif Pehlivan (45) ile hırsızlık teşebbüsünde bulunan kişi arasında tartışma yaşandı. Şüpheli, kuyumcuda çalışan bir başka kadınla yaşadığı itiş kakışın ardından Pehlivan'a tabancayla ateş ederek kaçtı. BiP'te paylaş

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VAKIFLAR’A TESLİM EDİLECEK

Selçuklu sanatı karakterinde erken Osmanlı dönemi nadide mangallar ile camileriden çalıntı olduğu belirlenen el dokuma ve kilim örnekleri, yine camilerden çalınma kandil mimari parça olan kuş evi gibi vakıf eserleri olmak üzere toplam bin 147 adet tarihi eser niteliğinde objeler emniyet avlusunda sergilendi. Ele geçirilen eserlerin, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan başlatılan tahkikatın ise devam ettiği belirtildi. Öte yandan, polisin operasyon anı kameralara yansırken ele geçen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Birbirinde değerli eserler drone ile havadan görüntülendi.