Camilere çevreci planlama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu’nun tanıtım toplantısına katıldı. Konuşmasında “Camilerimiz, ihtiyaçlarımıza olduğu kadar şehrin ruhuna ve doğal dünyasına da uygun olmalıdır. Nüfus yoğunluğuna uygun planlanmalıdır.” diyen Ali Erbaş şöyle devam etti: “Camiler tüm boyutlarıyla orantılı şekilde inşa edilmeli; sadeliğin ve estetiğin en güzel örneği olmalıdır. Yöresel mimariye, coğrafi farklılıklara ve iklim şartlarına uygun olmalıdır.”

CAMİLERİN YERİ ŞEHİR MERKEZİ