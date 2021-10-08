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ANKARA

Camilere çevreci planlama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Camileri iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak, enerji verimliliği olan, sıfır atık uyumlu, iklim dostu, doğaya ve çevreye, deprem tehdidine karşı uygun şekilde projelendireceğiz.” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Camilere çevreci planlama
Murat Kurum - Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu’nun tanıtım toplantısına katıldı. Konuşmasında “Camilerimiz, ihtiyaçlarımıza olduğu kadar şehrin ruhuna ve doğal dünyasına da uygun olmalıdır. Nüfus yoğunluğuna uygun planlanmalıdır.” diyen Ali Erbaş şöyle devam etti: “Camiler tüm boyutlarıyla orantılı şekilde inşa edilmeli; sadeliğin ve estetiğin en güzel örneği olmalıdır. Yöresel mimariye, coğrafi farklılıklara ve iklim şartlarına uygun olmalıdır.”

CAMİLERİN YERİ ŞEHİR MERKEZİ

  • TOKİ eliyle 2002’den bu yana ibadete açılan 856 camiyi şehirlerin kalbine taşıdıklarını belirten Kurum: “Cami tasarımında bölge ve iklim farklılıkları asla göz ardı edilmeden, tüm iç ve dış donanımları bu titizlikle tasarlanacak. İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak, enerji verimliliği olan, sıfır atık uyumlu, iklim dostu, doğaya ve çevreye, deprem tehdidine karşı uygun şekilde projelendireceğiz.” dedi.
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