Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Camilerin cazibesi artıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
GAZİANTEP

Camilerin cazibesi artıyor

Şehitkamil Belediyesi, yaz tatili öncesinde çocukların camiye olan ilgilerini arttıracak bir çalışma başlattı. Milli ve manevi değerlere önem veren nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şu anda ilçemiz genelindeki 6 camide basketbol sahasını hizmete verdik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayriye-Nuri Bindal Camii
Hayriye-Nuri Bindal Camii

‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi kapsamında çocukların camilere olan ilgilerini arttırmak adına yıl boyunca Gaziantep İl Müftülüğü ve Şehitkamil İlçe Müftülüğü ile başarılı çalışmalarla imza atan Şehitkamil Belediyesi, yaz tatili döneminde açılan Kuran kursları öncesi camilere spor alanları kazandırmak için çalışma başlattı. Milli ve manevi değerlere önem veren, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, projenin kapsamını genişleteceklerini söyledi. Hayriye-Nuri Bindal Cami’sinde yapılan basketbol sahasında oynayan çocukları ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

‘KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle cami hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Haydi Çocuklar Camiye projesinde bize verilen destekten dolayı biz çok mutluyuz. Okulların tatile girmelerine çok az bir zaman kadı. Cami hocalarımızla yaptığımız istişareler neticesinde çocuklarımızı sportif etkinliklerle buluşturma noktasında neler yapabileceğimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda ilçemiz genelindeki 6 camide basketbol sahası yaptık. Müsait olan yerlerde basketbol, voleybol ve masa tenisi oynanacak alanlar oluşturmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın Kuran eğitimi alırken, diğer taraftan da sportif etkinliklerde bulunmasını sağlamak adına böyle bir çalışma yapıyoruz. İl Müftülüğümüz ve İlçe Müftülüğümüz ile yıl içerisinde çalışmalarımızı nasıl devam ettirdiysek inşallah bu yaz döneminde de çocuklarımıza bu şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu yaz dönemi de başarılı bir dönem olur” şeklinde konuştu.

REKLAM

Nefislerini itikafla terbiye ediyorlar
RAMAZAN
Nefislerini itikafla terbiye ediyorlar
Darbecilerbu ülkenin hainleridir

Darbeciler
bu ülkenin hainleridir

​27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz..
S-400ler içinikinci alternatif

S-400'ler için
ikinci alternatif

​Ankara'da askeri heyet ikinci nokta için de çalışma yaptı.
Yaptık yine yaparız

Yaptık yine yaparız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kampanya sloganı belli oldu.
Dijital alemin<br>yaşam koçu: SEO

Dijital alemin
yaşam koçu: SEO

SEO unvanıyla anılan uzmanlar, siteden en iyi performansın alınması için çalışıyor.
Avrupa düzeni çöktü

Avrupa düzeni çöktü

​AP seçimlerinde aşırı sağ, popülist partiler ve yeşiller güç kazandı.
e-siyanüre<br>denetim şart

e-siyanüre
denetim şart

​İnternet üzerinden sipariş edilebilen siyanür 2 gün içerisinde kargoyla elinize ulaşıyor.
Esed İdlib'e saldırıyor

Esed İdlib'e saldırıyor

​Saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, en az 35 sivil yaralandı.

Orucunu sahilde açtı

Orucunu sahilde açtı

Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.

Hükümet düştü

Hükümet düştü

Sebastian Kurz, meclisten güven oyu alamadı.

Kara leke olarak <br>hatırlanmaktadır

Kara leke olarak
hatırlanmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs mesajı yayımladı.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Soylu, beklenen rakamı açıkladı.
3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

Ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
Üvey baba<br>dayağı öldürdü

Üvey baba
dayağı öldürdü

​3 yaşındaki çocuk ağladığı için dayak yemiş.
Eylem planı hazırlanacak

Eylem planı hazırlanacak

​Bakan Kurum'dan İstanbul için önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.